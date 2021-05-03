أبرزها خلافه مع الهضبة.. تصريحات إيهاب توفيق في «شيخ الحارة»

تعددت تصريحات المطرب إيهاب توفيق في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه إيناس الدغيدي.

وكشف إيهاب توفيق عن الكثير من جوانب حياته، كانت أبرزها خلافه مع الهضبة، وتعامله مع منصات السوشيال ميديا، بالإضافة إلى كشفه عن وجود أعمال له خلال الفترة القادمة.

وترصد الدستور أبرز تصريحاته في السطور المقبلة

في البداية قال إيهاب توفيق إنه لا يرد على من يكتب له تعليقًا سخيفًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن الشخصية التي يحظرها على مواقع التواصل، قال "من كام سنة أحد الملحنين سمعني أغنية واتفقنا على تسجيلها ورحنا الأستوديو وسجلناها ومرضيش يديني التنازل وإداها لمطرب تاني هو الفنان اللبناني راغب علامة، عملتله مسح من الحياة كلها".

وعن وفاة والده، أوضح أن حادث حريق شقة والده العام ما قبل الماضي، أكثر يوم صعب في حياته؛ لأنه أودى بحياة أبيه، مؤكدًا أن الحياة تغيرت تغيرًا كبيرًا منذ تلك اللحظة.

وتابع أن تعليق الملحن حمدي صديق على تسجيله لأغنية تترجى فيا أسوأ تعليق سمعه في حياته، مضيفًا أن الملحن قال إن توفيق لم يقدم الأغنية بالشكل المطلوب وطالب بإعادة تسجيلها في يوم آخر.

وحول ما تداول عن خلافاته مع الهضبة عمرو دياب، قال إيهاب توفيق خلال برنامج شيخ الحارة المذاع على قناة القاهرة والنَّاس، إنه ليس هناك اتصال أو اتفاق بينه وبين المطرب عمرو دياب، كما أنه ليس هناك خلاف بينهما، قائلا: "ليس هناك ود بيننا، وهناك غيرة في التعامل معه لكنه أقدم مني في الغناء"، مؤكدا أن استمرار مستوى عمرو دياب على الساحة الغنائية لا يحدث كثيرًا.

وتابع: "إحنا زمان واحنا شباب كنا بنلعب كورة مع بعض وبنحضر حفلات وفجأة الدنيا باظت".

وحول الحصول على أجره ورجوعه على الساحة من جديد قال إيهاب توفيق إنه سيكون له تواجد فنيًا قوي خلال الفترة المقبلة ما بعد العيد من خلال أغاني وكليبات جديدة له، مشيرا إلى أن أسعار مطربي المهرجانات ليست أعلى منه وأسعار حفلاته بها فرق كبير عن أسعار مطربي المهرجانات.