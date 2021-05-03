مصرع 2 و إصابة 13 في تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص في أسوان

يجري نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسوان، صباح اليوم الاثنين، وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص، أسفر عن مصرع 2 وإصابة 13 شخصا آخرين، ويجري نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكان مرفق إسعاف أسوان، قد تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي على بعد 2 كيلو من قرية غرب أسوان، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

- الأجهزة الأمنية تتنقل لمعاينة الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.



وفي سياق آخر، نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني بمنطقتين وهم السيل الريفي، و المحمودية داخل المدينة، واستمرت أعمال القافلة لمدة يومين في كل منطقة منهم، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وأسفرت أعمال القافلة عن إجراء الكشف الطبي على 2957 مواطنا، وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.