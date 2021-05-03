مراعاة لظروف الوفاة.. صرف المتهم بالتعدي على مستشفى في محافظة الغربية

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، الخميس الماضي، مع متهم قام بإحداث تلفيات في أجهزة مستشفى المبرة في محافظة الغربية، وأوضحت وزارة الداخلية حقيقة الواقعة في بيان أصدرته في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين أوضحت خلاله، بالنسبة لما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية بشأن تعدى أسرة أحد المرضى على العاملين بإحدى المستشفيات بالغربية .. بالفحص تبين أنه بتاريخ أمس 2 مايو تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية من (محامى فرع نقابة الأطباء بالغربية بتضرره من أحد الأشخاص (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة) لقيامه بإحداث تلفيات بمستشفى المبرة بالمحلة عبارة عن (كسر زجاج باب الإستقبال بالمستشفى - كسر عدد "6" ترمومتر - إتلاف جهاز لقياس ضغط الدم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المشكو فى حقه ، وبسؤاله قرر أنه توجه بوالده المريض فجر يوم (2) الجاري لتلقي العلاج بالمستشفى ، وتم ترك والده بالاستقبال حتى أن توفى دون إسعافه ، فحدثت له حالة هياج ، وقام باصطحاب الجثمان وانصرف، وإتهم إدارة المستشفى بالإهمال في علاج والده.

وباستكمال الفحص تبين ورود بلاغ بتاريخ (2) الجارى لقسم شرطة أول المحلة من إدارة شرطة النجدة من موظف أمن إدارى بوجود شخص فى حالة هياج داخل المستشفى إثر وفاة والده.. على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتم التقابل مع موظف الأمن الإدارى بالمستشفى، والذى قرر بانصراف الشخص المشار إليه عقب اصطحابه لجثمان والده من المستشفى، وأكد على عدم وجود تلفيات بالمستشفى.. تم تحرير محضر بالواقعة.

ومراعاةً لوفاة والده فقد تم صرف المشكو فى حقه ، وأخذ التعهد اللازم عليه بالحضور صباح باكر لعرضه على النيابة العامة.

كانت مواقع إخبارية قد نشرت واقعة تعدي أهالي مريض على العاملين في مستشفى في محافظة الغربية، وأوضحت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة وفي ذات السياق قررت وزارة الداخلية في لفتة إنسانية جديدة صرف المشكو في حقه أصيب بحالة هياج عقب وفاة والده في مستشفى في المحلة وأخذ التعهد عليه للحضور للعرض على النيابة العامة.