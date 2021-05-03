تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار الجمرك بالإسكندرية وبيان سبب الانهيار

النيابة تستعجل تحريات المباحث

قررت نيابة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار لبيان سبب الانهيار، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، و سرعة طلب تحريات المباحث حول إصابة شخص في انهيار سقف عقار بمساكن المأوى بمنطقة الجمرك.



و كان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار سقف عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة اللبان بحي الجمرك وسط الإسكندرية وإصابة شخص.

- تفاصيل الواقعة



وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك، وقوات من إدارة الحماية المدنية برفقة 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي و4 طوابق علوية مأهول بالسكان، وسقوط سقف حجرة بالطابق الأخير بالعقار المشار إليه.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص يدعى إسماعيل محمد إسماعيل أحمد، 40 سنة، بسحجات وجروح بالوجه ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقله إلى المستشفى الأميري لتلقب العلاج اللازم، فيما تم إنقاذ 3 أخرين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، واخطرت النيابة التحقيقات.

- التصريح بدفن ضحيتي انهيار سقف عقار قديم بمنطقة غربال



في سياق متصل، كانت نيابة محرم بك بالاسكندرية، قررت التصريح بدفن ضحيتان انهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة "غربال"، بعد توقيع الكشف الطبي عليهما لبيان سبب الوفاة، وسرعة طلب التحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وطلب ملف العقار من الحي لفحصه.



و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بانهيار سقف العقار رقم 31 شارع أحد متفرع من شارع شجرة الدر بمنطقة غربال بمحرم بك، و علي الفور انتقل ضباط قسم شرطة محرم بك وقوات إدارة الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة.

- فحص ومعاينة العقار



وبالمعابنة والفحص تبين أن العقار مكون من أرضي و3 طوابق علوية بناء قديم، وانهيار سقف الطابق الثالث حتى سطح الأرض، وتم فرض كردون أمني وحول المنزل المنهار، أسفر الحادث عن مصرع كل من أحمد خميس أحمد، 42 سنة، وزكريا خليل إبراهيم، 60 سنة، وإصابة محمد زكريا خليل، معاق ذهنيا، تم نقل الجثتين لمشرحة الإسعاف والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.