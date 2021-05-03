نائب محافظ قنا يتفقد «حميات نجع حمادي» ويؤكد توافر الأكسجين والأدوية

أجرى حازم عمر نائب محافظ قنا، جولة تفقدية مفاجئة فجر اليوم الإثنين، لمستشفى الحميات بمدينة نجع حمادى، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية بها ، رافقه المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة.

وتفقد نائب محافظ قنا قسم العزل بالمستشفى واطمأن من المرضى على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم ومدى التزامهم بتناول الأدوية طبقا لبروتوكول العلاج الذى اعتمدته وزارة الصحة متمنيا لهم الشفاء العاجل .

وأكد "عمر" أن جميع المستلزمات الطبية والأدوية وكذا أسطوانات الأكسجين متوفرة بكميات مناسبة، وأن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا على تواصل دائم مع وكيل وزارة الصحة لمتابعة الحالة الصحية لمصابى فيروس كورونا بالمستشفيات لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين لحين تماثلهم للشفاء.

وناشد نائب محافظ قنا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، داعيا الله عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها.

وكان حازم عمر نائب محافظ قنا، أجرى جولة للتأكد من غلق الحدائق العامة والمتنزهات بمدينة قنا، رافقه المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، وأشرف أنور القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والرائد محمد الجنزورى من شرطة المسطحات المائية، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد من خلال منع التجمعات والزحام .



وتفقد نائب محافظ قنا كورنيش النيل والحدائق العامة بمنطقة المعنا ووجه بغلق مداخل الحدائق والكورنيش تماما وقطع كل السبل التى قد يستغلها المواطنون للدخول الى تلك المتنزهات والإحتفال بشم النسيم.

وشدد "عمر" على مسئولى الحدائق وكورنيش النيل بعدم السماح بتجمع المواطنين داخل تلك الحدائق احتفالا بأعياد شم النسيم ، مناشداً جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ،واتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم والتعاون مع مؤسسات الدولة فى تنفيذ الإجراءات و إتباع جميع التعليمات والإرشادات للحد من أنتشار فيروس كورونا وفقاً لتوصيات وزارة الصحة وقرارات مجلس الوزراء.