«تعليم الإسكندرية»: بدء تسليم الامتحانات المنزلية للطلاب بصفوف النقل

أصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تعليمات مشددة لمديري عموم الإدارات التعليمية بالالتزام التام بتنفيذ كافة البنود الواردة في الكتاب الدوري رقم 10 الصادر في 25 أبريل 2021 والكتب الدورية السابقة له بشأن آلية عقد الامتحانات الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وكذلك طلاب الشهادة الإعدادية بجميع نوعيات التعليم في المدارس الرسمية والرسمية لغات ومدارس التعليم المجتمعي والمدارس الخاصة (عربي، لغات) ومدارس المتفوقين، على أن تُعْقَد الامتحانات من المنزل وتتولى الإدارة التعليمية إعدادها .

وأكد «سعد» في تعليماته على أن يتم تسليم الامتحانات للطلاب من خلال كشوف بأسماء الطلاب ويقوم الطالب بالتوقيع بالاستلام لكل صف من الصفوف في يوم منفصل على أن يتم تسليم الطلاب للورقة الامتحانية بعد إجابتها في المنزل بنفس نظام تسليم الأسئلة منعا للتكدس والتزاحم وحرصا على صحة الجميع .

يأتي ذلك في إطار حرص تعليم الإسكندرية على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين وأولياء الأمور وكل منسوبي تعليم الإسكندرية شدد سعد على ضرورة الالتزام التام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية و تطهير وتعقيم المدارس ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن لجميع المترددين على مدارسنا لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.



واختتمت طلاب صفوف النقل (الصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي)، الاربعاء الماضي، امتحانات شهر أبريل بنظام الامتحانات المجمعة وباتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان المجمع فى مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان المجمع في مواد اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء (الشعبة العلمية)، ومواد اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا (الشعبة الأدبية).

وقررت الوزارة أن تكون امتحانات شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.