الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«آراب نيوز» تستعرض المساعدات الطبية المصرية للهند

المساعدات الطبية
المساعدات الطبية المصرية للهند

أشادت صحيفة أراب نيوز بالمساعدات المصرية الطبية إلى الهند لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث قال المتحدث باسم وزارة  الصحة، خالد مجاهد، إن الشحنة المصرية للهند تضمنت 300 أسطوانة أكسجين، و20 جهاز تنفس، و100 سرير طبي، و20 جهاز تخطيط كهربية القلب، و30 جهاز تنظيم ضربات القلب، و50 مضخة تسريب و50 حقنة تسريب.


وقال مجاهد إن هذه الشحنة سترسل بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية.


وأكد مجاهد حرص مصر على مساعدة الدول الأخرى في أوقات الأزمات ، حيث أرسلت مصر مساعدات طبية ووقائية إلى الصين وإيطاليا وعدد من الدول العربية والإفريقية.


يأتي هذا فيما تسجل الهند أرقامًا قياسية للإصابات والوفيات الجديدة حيث تطغى الأزمة على المستشفيات في المدن وتنتشر في المناطق الريفيةن حيث أبلغت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة عن 3689 حالة وفاة يوم الأحد - وهو أعلى ارتفاع في يوم واحد حتى الآن في الوباء ، ليصل العدد الإجمالي للقتلى إلى أكثر من 215000.

 

وتابعت اراب نيوز: واجهت خطط الهند لتلقيح 800 مليون مقيم في سن 18 وما فوق - كجزء من حملة التطعيم الجديدة اعتبارًا من يوم السبت - عقبة بعد أن شاركت ست ولايات فقط من أصل 29 في الحملة بسبب النقص الحاد في لقاحات كورونا.

 

وتابعت: لقد كان شهرًا مدمرًا للدولة الواقعة في جنوب آسيا التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة ، والتي سجلت 100000 حالة يوميًا من 7 أبريل حتى ارتفاع قياسي بلغ 400000 إصابة في الأول من مايو.


وفي الوقت نفسه ، ارتفع معدل الإيجابية ، الذي بلغ 6.1 في المائة في أوائل أبريل ، إلى 22 في المائة ، حيث ثبت إصابة 22 من كل 100 شخص بالمرض.

كورونا صحيفة آراب نيوز مصر الهند

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