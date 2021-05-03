12755 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا وبيرو

سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووزارة الصحة في فنزويلا وبيرو، ما يقرب من 12755 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



فنزويلا



سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الإثنين، ألفًا و202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة -في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 198 ألفاً و865 حالة، تعافى منها ما يزيد عن 180 ألف حالة، ويبلغ عدد الحالات النشطة 15 ألفاً و191 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات ألفين و155 حالة بعد تسجيل 17 حالة جديدة.

وأعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو،اليوم الاثنين، عن تسلم البلاد الدفعة الخامسة من لقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك v" .

وقال مادورو، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم " إن اللقاحات تستمر في الوصول من جميع أنحاء العالم، ونأمل أن يكون الوضع في شهر مايو قد تحسن أكثر".

وكان وزير الصحة، كارلوس ألفارادو، قال إن بلاده تلقت في فبراير اللقاح الروسي، وأثناء استخدام اللقاح في البلاد لم يتم تسجيل أي آثار جانبية، ويحظى العقار بثقة السكان.



بيرو

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 11 ألفًا و553 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيرو، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و810 آلاف و998 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين- بأنه تم تسجيل 649 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 62 ألفا و126 حالة.

وأضافت الجامعة أنه تم توزيع مليون و663 ألفا و307 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء بيرو، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل في البلاد بلغ 622 ألفاً و662 شخصا.