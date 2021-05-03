الإثنين 03 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص ونجله فى حادث سيارة بسوهاج

حادث سيارة
حادث سيارة

شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة نقل بسبب إنفجار الإطار الأمامي الأيمن نتج عنه مصرع قائد السيارة ونجله وجرى نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء نائب المدير للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغا بإنقلاب سيارة ومتوفيين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل ” قيادة “نجاتي . ي . ع” 40 سنة سائق ويقيم دائرة مركز الفيوم إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيمن مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق .

نتج عن الحادث وفاة كلاً من :- قائد السيارة ونجله “مهند . ن . ي” 12 سنة تلميذ ويقيم بذات الناحية من مستقلي السيارة وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزي .

تم رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .

أمن سوهاج انقلاب النيابة المركزى

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