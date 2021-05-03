مقتل 25 شخصًا في حادث قاربين ببنجلادش

لقي 25 شخصاً حتفهم صباح الاثنين في حادث اصطدام بين قاربين في نهر وسط بنجلادش، وفق ما أعلنت الشرطة.



وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “ فرنس برس” قال قائد الشرطة المحلية ميراز حسين بعد اصطدام قارب يقلّ 30 شخصاً على الأقل وآخر في نهر بادما قرب مدينة شيبشار، "لقد أنقذنا خمسة أشخاص وانتشلنا 25 جثة".

وعلي صعيد آخر ، غرق ما لا يقل عن 11 شخصا بانقلاب زورق مطاطي يحمل نحو 24 مهاجرا كانوا في طريقهم لأوروبا، امس الأحد قبالة ليبيا، حسبما أفادت منظمة الأمم المتحدة للهجرة.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن المأساة وقعت بالقرب من مدينة الزاوية غربي البلاد، مضيفة أن خفر السواحل الليبي أنقذ حياة اثني عشر مهاجرا، من المتوقع نقلهم إلى أحد مراكز الاحتجاز.

وتابعت : "الخسائر المستمرة في الأرواح تتطلب تغييرا عاجلا فيما يتعلق بالوضع في ليبيا ووسط البحر المتوسط".

حادث الغرق الذي وقع يوم الأحد هو الأحدث على مسار الهجرة عبر البحر المتوسط.

الشهر الماضي، افترضت السلطات وفاة مائة وثلاثين مهاجرا على الأقل بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا، في واحدة من أسوأ الكوارث البحرية من حيث عدد الضحايا منذ سنوات على هذا المسار.

كما أعلنت السلطات الأميركية أنّ ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 27 آخرون بجروح إثر غرق قارب قبالة شاطئ مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا القريبة من الحدود المكسيكية كان محمّلاً على الأرجح بمهاجرين غير شرعيين.



وقال جيفري ستيفنسون المتحدّث باسم إدارة الجمارك وحرس الحدود الأميركية للصحفيين "كان قارب تهريب"، مشيراً إلى أنّه كان على ما يبدو ينقل مهاجرين غير شرعيين إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أنّ عناصر من إدارة الجمارك يستجوبون حالياً رجلاً يعتقدون أنّه قبطان القارب.



وأعرب المتحدّث عن أسفه لأنّ "المهرّبين لا يبالون بالأشخاص الذين يستغلونهم. كلّ ما يهمّهم هو الربح. معدّات السلامة لم تكن كافية ومن الواضح أنّ القارب كان مكتظاً بشدّة".