الإثنين 03 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 25 شخصًا في حادث قاربين ببنجلادش

سواحل ليبيا
سواحل ليبيا

لقي 25 شخصاً حتفهم صباح الاثنين في حادث اصطدام بين قاربين في نهر وسط بنجلادش، وفق ما أعلنت الشرطة.


وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “ فرنس برس” قال قائد الشرطة المحلية ميراز حسين بعد اصطدام قارب يقلّ 30 شخصاً على الأقل وآخر في نهر بادما قرب مدينة شيبشار، "لقد أنقذنا خمسة أشخاص وانتشلنا 25 جثة".

 

 وعلي صعيد آخر ، غرق ما لا يقل عن 11 شخصا بانقلاب زورق مطاطي يحمل نحو 24 مهاجرا كانوا في طريقهم لأوروبا، امس الأحد قبالة ليبيا، حسبما أفادت منظمة الأمم المتحدة للهجرة.

 

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن المأساة وقعت بالقرب من مدينة الزاوية غربي البلاد، مضيفة أن خفر السواحل الليبي أنقذ حياة اثني عشر مهاجرا، من المتوقع نقلهم إلى أحد مراكز الاحتجاز.

وتابعت : "الخسائر المستمرة في الأرواح تتطلب تغييرا عاجلا فيما يتعلق بالوضع في ليبيا ووسط البحر المتوسط".

 

حادث الغرق الذي وقع يوم الأحد هو الأحدث على مسار الهجرة عبر البحر المتوسط.

الشهر الماضي، افترضت السلطات وفاة مائة وثلاثين مهاجرا على الأقل بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا، في واحدة من أسوأ الكوارث البحرية من حيث عدد الضحايا منذ سنوات على هذا المسار.

كما أعلنت السلطات الأميركية أنّ ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 27 آخرون بجروح  إثر غرق قارب قبالة شاطئ مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا القريبة من الحدود المكسيكية كان محمّلاً على الأرجح بمهاجرين غير شرعيين.


وقال جيفري ستيفنسون المتحدّث باسم إدارة الجمارك وحرس الحدود الأميركية للصحفيين "كان قارب تهريب"، مشيراً إلى أنّه كان على ما يبدو ينقل مهاجرين غير شرعيين إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أنّ عناصر من إدارة الجمارك يستجوبون حالياً رجلاً يعتقدون أنّه قبطان القارب.


وأعرب المتحدّث عن أسفه لأنّ "المهرّبين لا يبالون بالأشخاص الذين يستغلونهم. كلّ ما يهمّهم هو الربح. معدّات السلامة لم تكن كافية ومن الواضح أنّ القارب كان مكتظاً بشدّة".

حادث قارب ليبيا قتل قارب 25 شخصا مقتل 25 سواحل سواحل ليبيا بنجلادش شخصا حادث

الأكثر قراءة

أسرة مريض مصاب بكورونا تعتدي بالضرب على طاقم مستشفى المبرة بالمحلة

تعرف على موعد نتيجة الترم الثانى 2021 لصفوف النقل

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

«حكم حبس نهائي ضدها».. هروب الراقصة جوهرة من الغردقة

«الصحة»: تسجيل 1051 إصابة جديدة بكورونا.. و67 حالة وفاة

«هذه هى نقاط الضعف والعقد فى حياتى».. اعترافات نجاة الصغيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: المظلومية الكاذبة

ياسمين الخطيب تكتب: «أنتِ طالق».. لعبة نيوتن يُعيد طرح السؤال

د.أحمد الخميسى

إسماعيل يس.. الطيبة والفن

د.ابراهيم مجدي

النفسية فى زمن الوباء.. «أكل العيش» يهزم الخوف

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (8)..أسرار الكابالا.. كيف تنظر الصوفية اليهودية إلى الله؟

حداد عام فى إسرائيل على قتلى حادث الحفل الدينى

أولمرت: استمرار استهداف الفلسطينيين لا يترك لهم خيارا سوى الانتفاضة