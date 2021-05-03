الرئيس الموريتانى يهنئ الصحفيين والإعلاميين باليوم العالمى لحرية الصحافة

هنَّأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني الصحفيين والإعلاميين في بلاده بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام.



وذكرت الرئاسة الموريتانية -في بيان اليوم الإثنين- أن الرئيس الغزواني قدَّم -من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- تهنئة إلى كافة الصحفيين والإعلاميين، وثمَّن الدور الذي يقدمونه في نقل الحقائق وإنارة الرأي العام والمساهمة في صون التعددية الفكرية والسياسية، كما ثمَّن دور الصحافة في تكريس قيم المهنية والصدق والمسؤولية.



جدير بالذكر أن العالم يحتفل في الثالث من مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لتحيي عبره ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي الذي تم في اجتماع للصحفيين الأفارقة في 3 مايو 1991، وكان هدف هذا الإعلان تذكير الحكومات بضرورة احترامها لحرية الصحافة، وضمان بيئة إعلامية حرة وآمنة للصحفيين.

وفي وقت سابق ، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وأعضاء الحكومة، سيتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وذلك نظرا لما يترتب عليه العمل الحكومي من تواصل يومي مع العديد من الأشخاص، في المكاتب وفي الأنشطة العامة، وما يتطلبه عمل الحكومة من سفر خارج البلاد.

وكان قد أطلق الرئيس الموريتاني قبل أسبوعين حملة التطعيم ضد الفيروس.

وفي نفس السياق تسلمت بلاده 50 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني لتطعيم 25 ألف شخص، وتنتظر موريتانيا الحصول على أكثر من 800 ألف جرعة من اللقاح في إطار مبادرة «كوفاكس» العالمية.

جدير بالذكر أن إحصاء رويترز أن أكثر من 152.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و335062.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.