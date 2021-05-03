تقديم موعد تلقى لقاحات كورونا لمن جاوز الخمسين عاما فى أستراليا

أكدت الحكومة الأسترالية تقديم موعد تلقي لقاحات كوفيد-19 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.



وذكرت الحكومة أن أي شخص يزيد عمره عن 50 عامًا سيكون مؤهلا للحصول على التطعيم اعتبارا من اليوم الاثنين، مع توفير التطعيمات بداية في العيادات العامة لأمراض الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى عيادات التطعيم الجماعية في الولايات والإقاليم.



وسيتمكن الأشخاص من الحصول على التطعيم في عيادات الممارسين العامين المشاركين في حملة التطعيم اعتبارًا من 17 مايو.



ووافق مجلس وزراء البلاد الشهر الماضي على تسريع تطعيم الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.



وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية بأن تقديم موعد التطعيمات للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا يعني أن ما يقرب من 6 ملايين أسترالي لم يتم تطعيمهم بعد في المجموعة العمرية التي تتراوح أعمارهم بين 50 و 69 عاما والمؤهلون حاليا للحصول على اللقاح.



ولم تحقق أستراليا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة، هدفها الأولي المتمثل في إعطاء 4 ملايين جرعة لقاح للسكان بحلول نهاية مارس، وتراجعت الشهر الماضي عن تعهدها الأصلي بتطعيم جميع السكان البالغين بحلول أكتوبر.



وحتى الأول من مايو الجاري، تم إعطاء ما يزيد قليلا عن 2.2 مليون جرعة.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 152.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين

و335062.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.