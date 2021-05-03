حملة على أماكن الترفيه بطهطا تزامنا مع أعياد الربيع

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، حملة على المنتجعات والأماكن الترفيهية والملاهي؛ للتأكد من مدى التزامها بقرار الإغلاق تزامنا مع الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

من جانبها، أوضحت فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة طهطا، أن الحملة شملت المرور على الكافيهات والملاهي والمنتجعات لاسيما التي تقع بجوار نهر النيل بطهطا، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضافت "سلام" أن الحملة تأتي بناءً على تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مشيرة إلى أن حملات المرور والمتابعة جرت بحضور ممدوح الراوى نائب رئيس المركز، ورمضان عابدين رئيس قرية الصوامعة غرب والعلاقات العامة بطهطا.

جدير بالذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قرر غلق جميع الحدائق العامة، والمتنزهات بنطاق المحافظة، خلال الاحتفال بأعياد الربيع، تحسبا لعدم خروج المواطنين للاحتفال، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "الفقي" أن قرار الغلق يشمل جميع الحدائق العامة، والمتنزهات، والمسطحات الخضراء، والكورنيش الشرقي، والجانب الشرقي من كورنيش النيل الغربي، مشددا على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج لتطبيق قرار الغلق.

وناشد محافظ سوهاج المواطنين، بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والبعد عن أماكن التجمعات والازدحام، وارتداء الكمامة، حفاظا على سلامتهم وصحتهم وتنفيذ لتوجيهات محافظ سوهاج.