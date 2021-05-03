الإثنين 03 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ثلاثة قتلى و27 جريحًا فى غرق قارب لتهريب المهاجرين بكاليفورنيا

غرق قارب
غرق قارب

أعلنت السلطات الأمريكية أنّ ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 27 آخرين بجروح الأحد إثر غرق قارب قبالة شاطئ مدينة سان دييجو في ولاية كاليفورنيا القريبة من الحدود المكسيكية كان محمّلًا على الأرجح بمهاجرين غير شرعيين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" فإن القارب البالغ طوله 12 مترًا وهو يتفكّك ببطء لدى اصطدامه بالشاطئ وسط أمواج عاتية، مما أجبر ركابه على القفز في الماء في محاولة منهم لإنقاذ أرواحهم.

وتمكن رجال الإنقاذ وضباط خفر السواحل الذين وصلوا إلى مكان الحادث من انتشال جثث ثلاثة قتلى وإنقاذ آخرين، فيما تمكن بعض الركاب من بلوغ الشاطئ بشكل مستقل.

وعانى الناجون من إصابات مختلفة وانخفاض درجة حرارة الجسم، وتم نقلهم لمستشفيات سان دييجو لتلقي العلاج.

وقال جيفري ستيفنسون، المتحدّث باسم إدارة الجمارك وحرس الحدود الأمريكية للصحفيين "كان قارب تهريب"، مشيرًا إلى أنّه كان على ما يبدو ينقل مهاجرين غير شرعيين إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أنّ عناصر من إدارة الجمارك يستجوبون حاليًا رجلًا يعتقدون أنّه قبطان القارب.

وأعرب المتحدّث عن أسفه لأنّ "المهرّبين لا يبالون بالأشخاص الذين يستغلونهم. كلّ ما يهمّهم هو الربح. معدّات السلامة لم تكن كافية ومن الواضح أنّ القارب كان مكتظاً بشدّة".

ورجّح ستيفنسون أن يكون الناجون مهاجرين حاولوا دخول الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية.

من جهتها أعلنت إدارة فرق الإطفاء في سان دييجو أنّ الناجين الـ27 نقلوا إلى المستشفيات لتلقّي العلاج، مشيرة إلى أنّ جروحهم متفاوتة الخطورة.
وتواجه الولايات المتحدة حالياً تدفّقاً هائلاً للمهاجرين غير الشرعيين الشرعية على حدودها مع المكسيك حيث تمّ اعتقال 172 ألف شخص في مارس، في رقم غير مسبوق منذ خمسة عشر عاماً.

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