الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة عاملين وربة منزل فى حريق بسوهاج

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع في منزل بدائرة مركز شرطة ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج بسبب ماس كهربائي نتج عنه إصابة مالك المنزل وشقيقه وزوجة الثاني أثناء مشاركتهما في إطفاء الحريق، وجرى نقلهم لمستشفى أخميم المركزي وأجريت لهم الإسعافات اللازمة وغادروها عدا الأول، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء مساعد المدير للشرق يفيد بتلقي مركز شرطة ساقلتة بلاغا بنشوب حريق في منزل بدائرة المركز.


وانتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ملك "هلال . ت . أ" 41 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.
 

نتج عن ذلك إصابة كل من مالك المنزل وشقيقه "ف . ت" 25 سنة عامل، وزوجة الثاني "جمالات . ع . م . ع" 26 سنة ربة منزل، ويقيمون بذات الناحية بـ"حروق متفرقة بالجسم بنسبة تتراوح من 10 : 25 %" أثناء مشاركتهم في إخماد النيران وتم نقلهم لمستشفى أخميم المركزي وأجريت لهم الإسعافات اللازمة وغادروها عدا الأول.

وبسؤال المذكورين أقروا بمضمون ما تقدم ورجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وأضافوا باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية.

تم إخطار الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفي سياق متصل تمكن ضباط وحدة مباحث مركز المراغة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة، وتم التحفظ على المضبوطات بحوزتهم.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز المراغة بقيادة الرائد أحمد خالد رشوان معاون المباحث من ضبط (م . أ 21 عاما ) عامل، و(ج . ص 20 عاما) سائق، و(م . ع 24 عام ) عامل، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

وتم التحفظ على قطعة كبيرة من مادة الحشيش المخدر، وأقراص تامول المخدر، وهواتف محمولة، ومبلغ مالى، ودراجة بخارية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

حريق شرطة ربة منزل النيابة تحقيق

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