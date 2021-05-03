استمرار حبس وسرقة أموال .. تفاصيل الحلقة 21 من مسلسل ضل راجل

استمر مسلسل ضل راجل الذي يقوم ببطولته الفنان والنجم ياسر جلال في التشويق والإثارة لدى المتابعين وخاصة بعد أن تم حبسه علي ذمة قضية قتل؛ بينما اشتدت الحلقة الواحدة والعشرين بعد أن توصل الضابط الشخصية التي يقدمها الفنان محمود عبدالمغني إلى تفاصيل جديدة في القضية والتوصل إلي القاتل الحقيقي ولكن هرب وما زال البحث جاري عنه؛ بينما علم ذلك عن طريق كاميرا مراقبة كانت متواجدة وقريبة من مكان الحادث.



وضمن أحداث الحلقة اصل شهدت ذهاب والدة شهد الشخصية التي تقدمها الفنانة نرمين الفقي إلي منزل والدة سليم الذي فعل بابنتها ما حدث لتترجاها بأن يخرج زوجها جلال الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال وهو ما رفضته تماما بينما ذهبت شهد مع الدكتورة ملك الشخصية التي تقدمها الفنانة نرمين الفقي إلي طبيبة النساء والتوليد وذلك من أجل الاطمئنان علي الطفل الذي تحمله في بطنها.



وكشفت الحلقة أيضا لتعرض خال جلال الشخصية التي يقدمها الفنان احمد حلاوة للسرقة من جانب زوجته شروق الشخصية التي تقدمها الفنانة ندي بهجت بعد اخذت أموال التي باع بها التاكسي وملابسها وهربت ليظل يبحث عنها وهو ما دفعه للسفر إلى بلدتها.



وضمن أحداث الحلقة أيضا قلم زوج شقيقة جلال الشخصية التي يقدمها الفنان مجدي فكري بطلب النجدة لإخلاء المنزل الخاص بجلال وذلك بعد أن حصل على حكم محكمة بأحقية زوجته في الشقة لتنتهي الحلقة عند هذا المشهد الذي جمع كل من نرمين الفقي وأنعام سالوسة ورنا رئيس وآخرون.



وكشفت الحلقة أيضا عن صداقة جديدة بين شهد الشخصية التي تقدمها الفنانة رنا رئيس والدكتورة ملك الشخصية التي تقدمها الفنانة اللبنانية نور؛ بينما كشفت الحلقة أيضا عن قصة حب بدات تجمع بين الضابط الشخصية التي يقدمها الفنان محمود عبدالمغني والدكتورة ملك حيث التقيا في أحد الكافيهات.



مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويقدم العمل نموذجا للرجل المصرى، بأنه ظهر وسند لأهل بيته، ويبث العمل روح ضرورة احتواء الرجل لأهل بيته ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.