الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ الغربية يُصادر شيش فى كافيه بالمحلة الكبرى

مصادرة شيشة
مصادرة شيشة

أجرى الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، مساء أمس الأحد، جولة تفقدية في مراكز المحلة الكبرى؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وغلق المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية في المواعيد المحددة لها، وذلك بحضورالقيادات التنفيذية بالمدينة.

بدأت الجولة بتفقد شوارع مدينة المحلة الكبرى، حيث تابع مدى التزام المحال التجارية والورش الحرفية والمقاهي بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأصدر نائب المحافظ قرارًا بمصادرة الشيش من أحد المقاهي وإغلاقه وتحويل الأمر للنيابة العامة.

كما تم التنبيه على جميع المحال والمقاهي بالالتزام بالتراخيص المحددة لها، وعدم افتراش الطريق العام، وارتداء جميع العاملين للكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، تجنبًا لإنتشار الأمراض.

وقد أسفرت الحملات عن تحرير 126 محضرًا متنوعًا بواقع (50 محضر كمامة - 47 محضر إشغال طريق - 29 محضر بيئة ونظافة) مع مصادرة 9 شيش و2 ترابيزة و5 حامل خشب و4 كراسى.

كما تم تطهير وتعقيم 40 مسجدًا، وفض سويقة سامول وتطهيرها، وفض ملاهى نمرة البصل بنطاق مركز المحلة، جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحال التجارية والمقاهي وخلافه؛ للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وناشد نائب محافظ الغربية، جموع المواطنينالالتزام بكافة الإجراءاتالاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي داخل الأماكن العامة، خوفًا على صحتهم وتفاديًا لتفاقم عدد الإصابات في ظل الموجه الثالثة لفيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامتهم.

وأعلنت محافظة الغربية، أنه تم غلق 31 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وغلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال أمس الأحد.

ودعى طارق رحمي، محافظ الغربية، أصحاب المحال والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، وبأولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

مصادرة شيشة
مصادرة شيشة
مصادرة شيشة
مصادرة شيشة
مصادرة شيشة
مصادرة شيشة
مصادرة شيشة
مصادرة شيشة
مصادرة شيشة
مصادرة شيشة
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