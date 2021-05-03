انتشال جثة عامل غرق فى نهر النيل بساقلتة بسوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة عامل يقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج لقي مصرعه غرقا أثناء اغتساله في نهر النيل لعدم إجادته السباحة وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة ساقلتة بلاغا بغرق شخص بنهر النيل دائرة المركز .



انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة وبالفحص تبين غرق "وائل . ع . ح . أ" 23 سنة عامل – ويقيم دائرة المركز بنهر النيل بذات الناحية (وتم إنتشال الجثة) ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.



بسؤال عمه "حمدي . ح . أ" 50 سنة موجه بالتربية والتعليم – ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام المذكور بالاغتسال بنهر النيل بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق بهونفي الشبهة الجنائية.



بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



جامعة سوهاج تقدم منح مادية للأطروحات البحثية الجادة وفق معايير خدمة المجتمع وتنميته



على الجانب الأخر صرح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج بأنه سيتم دعم الأطروحات البحثية الجادة وفق معايير خدمة المجتمع وتنميته ماديا، وذلك وفقا للبروتوكول الموقع بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي والذى يتضمن دعم المعارف والخبرات للطلاب والباحثين الفائقين في المرحلة الجامعية الأولى ومرحلتى الماجيستير والدكتوراة.

وقال "عزيز"ان ذلك يأتي تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتأهيل وبناء قدرات الباحثين المصريين من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والوزارات وكذلك تشجيع الباحثين المتميزين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه خاصة في المجالات البحثية التي تخدم قضايا التنمية في مصر. مشيرًا الي ان البروتوكول يهدف إلى تشجيع ودعم الابحاث التى سيتم اختيارها من قبل أساتذة متخصصين في مجال البحث من خلال مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي بمبالغ مالية للفائزين.

وأضاف الدكتور أحمد محمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتشجيع الباحثين على تبنى رؤية مصر ٢٠٣٠، وتأهيل شباب الباحثين المصريين بكافة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية لإحداث طفرة نوعية في أداء ومستوى أعضاء الهيئة المعاونة لهيئة التدريس في مجال البحث العلمي ومهارات التدريس والتعليم، ويأتي أيضا كثمرة للدور الوطني والمسؤولية الاجتماعية والوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى ووزارة التضامن الاجتماعي في دعم البحث العلمي وتأهيل شباب الباحثين، بما يخدم قضايا التنمية في مصر.