غلق وتشميع 36 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية فى الغربية

أعلنت محافظة الغربية، إنه تم غلق 31 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وغلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال أمس الأحد.

ودعي طارق رحمي محافظ الغربية، أصحاب المحلات والمقاهي والورش بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، وبأولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.



وأكد محافظ الغربية، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات، وأن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.

وكان محافظ الغربية، قد قام بجولة تفقدية في مراكز زفتى والسنطة؛ مساء أمس الأحد، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وغلق المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية في المواعيد المحددة لها، وذلك بحضور المهندس محمد سراج، رئيس مدينة زفتى، ونوابه أحمد توفيق ومحمد عويس.

بدأت الجولة بتفقد شوارع مدينة زفتى، حيث تابع المحافظ مدى التزام المحال التجارية والورش الحرفية والمقاهي بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجه بغلق أحد المحال التجارية لتكدس الأعداد بداخله وعدم اتباعهم لتلك الإجراءات.

كما تم التنبيه على جميع المحال والمقاهي بالالتزام بالتراخيص المحددة لها، وعدم افتراش الطريق العام، وارتداء جميع العاملين للكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، كما وجه المحافظ رئيس المدينة بضرورة إزالة سوق الخضار العشوائية وهو إجراء يقوم به المحافظ في كل زيارة، وتحاول الأجهزة المعنية إزالة هذه السوق دون جدوى، وسبق وقام "الدستور" بنشر تقرير حول عشوائية وما تسببه هذه السوق من إعاقة للحركة والطريق، ووعد المحافظ بحل الأزمة، وهو ما لم يتم حتى الآن.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد شوارع مدينة السنطة، حيث تفقد الشوارع، موجهًا أصحاب المحالّ والمقاهي بالالتزام بنسبة الإشغال المقدرة بـ 50%، كما وجه بغلق عدد من المحال غير الملتزمة بمواعيد الغلق الواردة في قرار وزير التنمية المحلية أو بنسبة الإشغال المحددة.

وناشد محافظ الغربية جموع المواطنين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي داخل الأماكن العامة، خوفًا على صحتهم وتفاديًا لتفاقم عدد الإصابات في ظل الموجه الثالثة لفيروس كورونا المستجد، وحرصُ على سلامتهم.

يُذْكَر أن محافظ الغربية قد أصدر أمس القرار رقم ٥٩٣ والذي يقضي بغلق كافة الحدائق والمتنزهات وكافة الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها المواطنون للاحتفال بالأعياد، ومنع المراكب النيلية من الحركة في فرعي النيل وفروعه، كذلك منع الاحتفالات والتجمعات أيًا كان سببها في الأماكن المغلقة والمفتوحة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي والكافتريات والكافيهات (بنسبة 50% من الإشغال فقط واستخدام أدوات ذات الاستعمال لمرة واحدة)، مع تشديد كافة الإجراءات الأمنية خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية لمنع التكدسات وحماية دور العبادة وذلك حتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.