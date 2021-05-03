الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حمد بن جاسم: الحياة فى لبنان أصبحت مستحيلة

حمد بن جاسم
حمد بن جاسم

قال رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، إن استمرار الوضع الحالي في لبنان يجعل الحياة في هذا البلد "مستحيلة"، فيما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نقل السلطة بشكل سلمي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية  قال بن جاسم: "كي يخرج لبنان العزيز على قلوبنا من أزمته الراهنة فإنه لا يحتاج إلى وساطات من الخارج، بل يحتاج أن يجلس كل الفرقاء على الطاولة، لبحث مستقبل هذا البلد الجميل والذي كان دخل الفرد فيه في الستينات من الدول العشر الأوائل في العالم".

وأضاف: "لا أريد أن أخوض في الأسباب التي زجت بلبنان في هذه الأزمة لأنها معروفة للجميع، ولكن ومع فقدان أغلب اللبنانيين وخاصة الطبقة الوسطى منهم كل مدخراتهم بالإضافة إلى تدهور سعر الليرة اللبنانية فإن استمرار هذا الوضع يجعل الحياة مستحيلة".

واعتبر أن "ساسة لبنان وزعماء طوائفهم بحاجة اليوم لمكان يجمعهم ويسهل عليهم الحوار فيما بينهم لعلهم يتوصلون إلى صيغة توافقية تخرجهم من هذا النهج المدمر".

وتعليقا على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل إجراء الانتخابات التي كانت مقررة الشهر الحالي، لحين ضمان إجرائها في القدس، اعتبر أن هذا القرار "أعاد الفلسطينيين إلى نقطة الصفر".

وتابع أنه "ومع أن الأسباب التي حملت الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تأجيل الانتخابات واضحة لنا فإن ما أريد أن أقوله هو أنه من واجب الرئيس في ظل الظروف الراهنة وفي هذه المرحلة من العمر أن ينقل السلطة بشكل سلمي وديمقراطي".

واعتبر أن "المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابة تستطيع أن تقود الشعب الفلسطيني إلى بر الأمان في كل المجالات والمباحثات".

وفي وقت سابق كشف حمد بن جاسم آل ثاني عن أطراف قال إنها "تقف خلف الأحداث الأخيرة في الأردن"، موضحا السبب وراء ذلك.

وقال: "ما حصل مؤخرا في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة كان يخطط له منذ فترة طويلة من بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية السابقة، وإحدى دول المنطقة بهدف استبدال النظام الحالي في الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني".

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