إدارة بايدن: نهدف إلى إغلاق معتقل داخل قاعدة جوانتانامو

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن إدارة الرئيس، جو بايدن، تهدف إلى إغلاق المعتقل المعروف بانتهاكات حقوق الإنسان داخل قاعدة جوانتانامو.

وقال بلينكن، خلال مقابلة مع قناة "CBS": "نعتقد أنه يجب أن يكون مغلقا. وهذا بلا شك يمثل هدفا لنا سنركز عليه خلال أشهر قريبة".

وفتحت الولايات المتحدة المعتقل في قاعدتها المستأجرة منذ العام 1903 بمضيق جوانتانامو في أراضي كوبا شهر يناير 2002 خلال فترة رئاسة الرئيس الأسبق، الجمهوري جورج بوش الابن، وكانت الدفعة الأولى من المعقلين في هذه المنشأة تضم 20 شخصا تم احتجازهم في أفغانستان إثر اتهامهم بالمشاركة في العمليات القتالية في صفوف حركة "طالبان".

ومنذ ذلك الحين احتجزت السلطات الأمريكية مئات الأشخاص في هذا المعتقل جميعهم تقريبا من أفغانستان واليمن، دون أن يتم توجيه أي اتهامات رسمية إليهم.

وفي 21 يناير 2009 وقع الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، أمرا بإغلاق المعتقل، على خلفية فضائح متعددة كشفت عن ممارسة الولايات المتحدة عمليات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان بحق المعتقلين بشكل واسع النطاق، إلا أن الكونجرس عارض هذا الإجراء لتبقى هذه المنشأة عاملة حتى اليوم.

وسبق أن أكد البيت الأبيض أن إدارة بايدن بدأت مراجعة السياسة فيما يخص متعقل جوانتانامو وتهدف إلى إغلاقه.



وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي، إغلاق وحدة سرية داخل معتقل خليج جوانتانامو كانت بحاجة إلى الصيانة، مؤكدا نقل السجناء إلى منشأة أخرى بالقاعدة الأمريكية في كوبا.

وأوضحت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأمريكية، في بيان، ومقرها ميامي أنه تم نقل السجناء في المعسكر الـ7 إلى المعسكر الـ5 حيث يحتجز معتقلون من القاعدة في إطار محاولة "لزيادة الكفاءة والفعالية التشغيلية".

ولم تذكر القيادة الجنوبية، التي تشرف على مركز الاحتجاز في الطرف الجنوبي الشرقي لكوبا، عدد السجناء الذين تم نقلهم، بيد أن مسؤولين تحدثوا في وقت سابق عن وجود نحو 14 رجلا يقبعون في المعسكر الـ7. ويوجد 40 سجينا في غوانتانامو.

وقالت القيادة الجنوبية إن سجناء المعسكر الـ7 نقلوا إلى المعسكر الـ5 "بأمان ودون أي حوادث"، لكنها لم تذكر توقيت عملية النقل.

ويقع المعسكر الـ5، الذي كان فارغا إلى حد كبير، بجوار المعسكر الـ6، حيث يحتجز باقي المعتقلين.

وتم افتتاح المعسكر الـ7 في ديسمبر 2006 للسجناء الذين احتجزوا سابقا في شبكة السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية "CIA"، والتي يشار إليها غالبا باسم "المواقع السوداء"، حيث تعرضوا لأساليب استجواب وحشية. وأدارها الجيش بموجب اتفاق مع "CIA" وقالت القيادة الجنوبية إن الوكالة شاركت في عملية النقل.

ورفض الجيش منذ فترة طويلة الاعتراف حتى بموقع المعسكر الـ7 في القاعدة ولم يسمح للصحفيين مطلقا بزيارة المنشأة من الداخل.