بعد ظهوره فى «الاختيار2».. من هو طبيب الأسنان الإرهابى على إبراهيم؟

عرضت الحلقات 17 و19 و20 من مسلسل "الاختيار 2"، لقطات ظهور طبيب أسنان يُدعى «علي»، وكان يلتقي الضباط المنشقين عن وزارة الداخلية، وكان يحرض على قتل الضباط.



وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن علي إبراهيم



اسمه الحقيقي "على إبراهيم حسن محمد"، تخرج من كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس عام 2002، وعمل في إحدى العيادات.

صاحب مركز طبي في منطقة الشروق.

كانت تجتمع عنده خلية "الضباط المنشقة" التي أسسها الباكاتوشي.

واظب على حضور الدورس الدينية في زوايا ومساجد بمدينة نصر، منذ عام 1997.

عرف على أحد العناصر التكفيرية وبدآ سويا حضور دورس لأحد المتطرفين بمحافظة الغربية، وأُلقي القبض عليه عام 2007، وأُفرج عنه بعد 6 أشهر.

كان معتصم في رابعة وحرض على رصد ومحاولة اغتيال ضابطين في الداخلية هم "محمد حنفي" و "محمد فهمي"، لانهم شاركوا في فض الاعتصام وتم تصويرهم وهم أعلى اسطح احد العمارات وقال انهم قنصوا العديد من المعتصمين.

نفذ مجموعة من العمليات منها قتل المقدم "إبراهيم إبراهيم بدران"، والرقيب "عبدالسلام سويلم"، والمجند "حمادة يوسف"، واستهدف الكتيبة 101 التابعة للقوات المسلحة، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش.

استهدف مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها، واستهدف إحدى حافلات السياحة بطابا.

استهدف قسم شرطة ثالث العريش وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، وسرقة سلاح وخزنتين بالإكراه تابعين لقوات الحماية المدنية، وزرع عبوات مفرقعة خلف مطار الجورة العسكرى وبالطرق التى تسلكها القوات الأمنية، واستهدافهم مبنى الحماية المدنية وشركة الكهرباء بالعريش.

تمكن قطاع الأمن الوطني من القبض عليه، بالقاهرة الجديدة، يونيو 2016، وتمت أحالته النيابة العامة للقضاء العسكري في القضية رقم 148، وعاقبته المحكمة العسكرية بالسجن المؤبد، في يونيو 2019.



مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

