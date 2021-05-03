«عيد منزلي».. أطباء يحذرون من انتشار كورونا في شم النسيم

احتفل المصريون اليوم بأعياد شم النسيم 2021 وسط تحذيرات الحكومة ووزارة الصحة بسبب الظروف الاستثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي السياق، قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، في حديثه لـ«الدستور» إنه يجب أن نؤجل الاحتفال اليوم كي نبقى سويًا للفرح العام المقبل.

وأضاف «الناظر»: «الخطورة لا تكمن فقط في التجمعات، حيث حسمت الدولة هذا الأمر بإغلاق كافة الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، لكن الخطر يمتد إلى المنازل بالعادات الغذائية الخطأ للاحتفال، فأكلات شم النسيم من فسيخ ورنجة تعد سامة ومضرة خاصة لمرضى الضغط وقد يعرضون حياتهم للخطر في ظل انتشار فيروس كورونا».

وأضاف: «أكلة الفسيخ غير صحية تماما ويفضل تجنبها بشكل خاص هذا العام، فالناس تتغافل عن كونه سمك فاسد أن مهما تم طهيه بطرق مختلفة وإضافة الليمون والزيت له، لكنه سيظل متعفنا».

ونصح بعدم تناول الفسيخ تماما لأنه يضعف المناعة وهي الدرع الحصين في مواجهة فيروس الكورونا المستجد سواء للكبار أو الصغار، كما أنه يسبب مشاكل بالمعدة ونزلات معوية ومشاكل جلدية، لا سيما أن الآثار الجانبية للفيروس في موجته الثالثة وصلت للجلد وتضرر المعدة بشكل بالغ، مكملًا أن الأطقم الطبية في المستشفيات هذه الفترة في غنى عن التعامل مع حالات تسمم وأمراض معدية فجُلّ جهودهم تنصب في مواجهة الفيروس، ونسعى حاليًا للحفاظ على جهدهم وسلامتكم من الإصابة..

من جانبه، أكد الدكتور عبد اللطيف المر أستاذ الطب الوقائي، أن خروج المصريين للاحتفال بأعياد الربيع أمر خطير وسيكون نقطة فارقة في حربنا ضد كورونا، مشيراً إلى أن عدم الالتزام والخروج للمتنزهات والحدائق يؤدي إلى تفاقم الوضع وزيادة أعداد المصابين والوفيات بعد أن بدأ منحنى الفيروس في النزول، مطالباً بفرض الحظر الكلي مع تشديد التطبيق يوم شم النسيم وقبله وبعده بضمان التطبيق مع عدم التهاون مع المخالفين.

وراهن المُر على وعي الشعب المصري وأوضح ضرورة الالتزام بتعليمات الحكومة خاصة بعد أن عبر جموع الشعب عن حزنهم لحالات الوفيات الكثيرة التي حدثت في الفترة الأخيرة، وأن استجابتهم لتعليمات الدولة بعدم النزول هو مشاركة ضمنية للحكومة في مكافحة الفيروس.

وقال إن الفسيخ والرنجة عبارة عن سمك متعفن في الأساس وكل عام تعلن المستشفيات عن حالات تسمم، لذا ينصح الأطباء كل عام بعدم تناول هذه الأكلات، وهذا العام ندعو إلى عدم التناول وعدم التجمع في ظل انتشار كورونا حتى لا يتحول الأمر إلى كارثة لا نستطيع السيطرة عليها، لكنه يتوقع استهلاك أقل لهما لتزامنه العيد مع الصيام فهو يتسبب في عطش وجفاف لساعات طويلة لا تتنساب مع الموجة الحارة هذه الأيام.