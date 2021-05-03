الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط طن ونصف عجين «بوظة» غير صالحة للاستهلاك بسوهاج

حملة على المحال التجارية
حملة على المحال التجارية والأسواق

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بمحافظة سوهاج، برئاسة ممدوح عباس، حملة على المحال التجارية والأسواق لمتابعة الأسعار وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية للمركز، أنه تم تنفيذ حملة على المحال والأسواق التجارية، استهدفت قرى ومدينة المنشاة.

وشدد "عباس" على استمرار الحملات ليلًا ونهارًا لمتابعة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتأكد من تطبيق تلك الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وعودة انضباط الشارع، والتزام المقاهي بقرارات الحظر ومواعيد الإغلاق، والعمل على تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

وأكد "عباس" أن الحملة أسفرت عن ضبط طن ونصف من عجين البوظة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتي كانت معدة للبيع، مشيرًا إلى أن الحملة تمت بإشراف علاء شعراوى نائب رئيس المركز، وعلى النابى سكرتير مجلس المدينة.

وأضاف "عباس" أن حملات التفتيش والمرور على المحال التجارية والمقاهي تتم يوميًا بجميع نواحي المركز لتفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة الأسواق والمحال التجارية واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتفتيش على المقاهي والمحال التجارية ضمن إجراءات مجابهة انتشار جائحة وباء كورونا ومنع تداول الشيش داخل المقاهي والكافيهات والنوادي.

 

سوهاج حملة على حملات ضباط

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