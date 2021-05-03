«القومى للطفولة والأمومة» يدين مشهد قتل 3 أطفال بمسلسل «لحم غزال»

أكدت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يدين مشهد قتل جدة وثلاث أطفال في مسلسل "لحم غزال" بما يعد انتهاك صارخ لحقوق الطفل ويتنافي مع قيم المجتمع ويأثر سلبا على تنشئة الأطفال، مطالبة المجلس الأعلى للإعلام والمسئولين بالتدخل لوقف مثل هذه المشاهد التي تعد انتهاك لحقوق الطفل لأنه لم يعد مقبولا أن يشاهد الأطفال والأسر هذه المشاهد غير المسئولة، ويعد هذا المشهد خرقا لأحد الاكواد الأخلاقية التي نص عليها المجلس الأعلى للإعلام قبل بداية شهر رمضان المبارك، حيث حث على عدم تصوير مشاهد عنف أو تحريض على الكراهية في الأعمال الدرامية"، والذي تم إضافته لجذب الجمهور دون أن يكون له أي مبرر درامي ودون التنويه لوجود مشاهد عنف.

وقالت الأمين العام للمجلس، إن هذا المشهد يعد إساءة وانتهاك لحقوق الأطفال ويروج لأفكار خاطئة ومغلوطة بالمخالفة لما تضمنته المادة الأولى من قانون الطفل بأن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعي الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسـبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، ومخالفة لنص المادة 96 في شأن حالات تعريض الطفل للخطر، والمادة 89 من ذات القانون فيما تضمنته من حظر نشر أو عـرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أومسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف.

وناشدت الدكتورة سحر السنباطي، منتجي الأعمال الدرامية بضرورة مراعاة حقوق الطفل الواردة بالدستور وبالقانون المصري والاتفاقيات الدولية واحترام كرامة الأطفال في جميع الظروف وتوفير أكبر قدر من الحماية من التعرض للإيذاء البدني والنفسي، وأن لا يتم استغلاله بجميع الأشكال بغرض الشهرة أو التربح بشكل يسيء للطفل، وتجنب تصنيف الأطفال إلى فئات أو توصيفهم بشكل يزيد من وصمهم اجتماعيًا، موضحة ضرورة أن تكون الأعمال الدرامية والفنية صديقة للطفل وتراعي علاقته بأسرته وبالبيئة المحيطة.

وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة قد ناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مشاهد درامية تتضمن إساءة أو عنف أو انتهاك للأطفال من خلال الخط الساخن 16000 خط نجدة الطفل، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600 أو من خلال الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس.