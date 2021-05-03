إصابات كورونا العالمية تتجاوز 152.35 مليون والوفيات 3 ملايين و335062

أظهر إحصاء لـ«رويترز» أن أكثر من 152.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و335062.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق.. إجمالي الوفيات وعدد الإصابات المؤكدة بكورونا

الولايات المتحدة 577039 32461118

الهند 215542 19557457

البرازيل 406437 14725975

فرنسا 104735 5642359

تركيا 40504 4849408

روسيا 250336 4823255

المملكة المتحدة 127540 4420201

إيطاليا 121177 4044767

إسبانيا ‭‭‭78216‬‬‬ ‭‭‭3524077‬‬‬

ألمانيا 83092 3405163



-وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها من حيث عدد الوفيات والإصابات

25 - العراق 15498 1070366

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن 8871 712077

39 - لبنان 7324 528208

40 - الإمارات 1591 521948

41 - المغرب 9026 511562

42 - السعودية 6968 418411

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.