مصرع عامل وإصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

لقى عامل مصرعه بينما أصيب شخصان بطلقات نارية متفرقة بالجسم، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب الخلافات العائلية بقرية خارفة التابعة لمركز شرطة جرجا جنوبي محافظة سوهاج، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، والمصابين إلى المستشفى الجامعي.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جرجا يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بناحية قرية خارفة دائرة المركز ووجود متوفٍ ومصابين اثنين.

وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين كل من طرف أول "مصطفى مناع عبدالعزيز - 51 سنة عامل بالأوقاف، توفي نتيجة إصابته بطلق ناري بالرقبة، وخلف ع ر - 62 سنة بالمعاش، مصاب بطلق ناري بالبطن"، جرى نقله إلى المستشفى الجامعي، وطرف ثان "السيد ع ح - 55 سنة مصاب بطلق ناري تم ضبطه ونجليه عبده ا ع، وعزت ا ع".

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن سبب المشاجرة وجود خلافات عائلية بين الطرفين، فتبادلا إطلاق الأعيرة النارية فيما بينهم، ما أسفر عنه ما سبق.

وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام والمصابين لسوهاج الجامعي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.