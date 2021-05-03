الجيش اليمنى يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بغارات فى مأرب

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، مقتل وإصابة العشرات من جماعة "أنصار الله" الحوثية، في قصف جوي نفذه التحالف العربي على محافظة مأرب شرقي البلاد.

وأفاد موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر" بأن "مقاتلات التحالف استهدفت بغارات جوية مكثفة مواقع وتجمعات الحوثيين في جبهتي الكسارة والمشجح بمديرية صرواح غربي مأرب"، مضيفا أن "الغارات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الحوثيين، وتدمير آليات قتالية تابعة لهم".

وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين أن التحالف العربي نفذ 8 غارات جوية على مديرية صرواح غربي اليمن، دون أن تشير إلى طبيعة الأهداف التي طالتها الغارات الجوية أو حجم الخسائر الناجمة عنها.

وتشهد محافظة مأرب، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، معارك محتدمة بين الجيش اليمني والمقاتلين الحوثيين، إثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.

و علي صعيد آخر ، أكدت نقابة الصحفيين في اليمن،أن ميليشيا الحوثي ترفض الإفراج عن صحفيين ومبادلتهم بأسرى حرب.

وطالبت النقابة، بالإفراج عن 10 صحفيين معتقلين لدى ميليشيا الحوثي، وفقا لقناة العربية.

وكان "الاتحاد الدولي للصحفيين" أدان إقدام ميليشيا الحوثي في صنعاء على الحجز على مقر شركة "يمن ديجيتال ميديا"، في إجراءات قضائية وصفها الاتحاد بـ"المزيفة" والتي تهدف "لتغطية عملية الاستيلاء على مؤسسة إعلامية خاصة".

وحمل أمين عام الاتحاد أنطوني بيلانجي، في بيان صدر الأربعاء الماضي، "ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن استخدام الإجراءات القضائية المزيفة للتغطية على عملية سطو مسلح، يجب أن تضع حداً له".

وفي وقت سابق اغتال مسلحون، مسؤولا محليا يمنيا في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، عن مصدر في السلطة المحلية قوله إن "مسلحين أطلقوا النار على الأمين العام للمجلس المحلي في مديرية المحفد بمحافظة أبين جنوبي اليمن، محمد سالم الكازمي، أمام منزله في منطقة الحسوة بمديرية البريقة غربي عدن".

وأضاف أن الكازمي قُتل على الفور متأثرا بإصابته البليغة، في حين لاذ المسلحون بالفرار.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا للتوصل إلى الجناة.