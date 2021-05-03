الرئيس الأفغانى يدعو الأمم المتحدة لتكييف رؤيتها لعملية السلام مع "الحقائق الجديدة"

دعا الرئيس الأفغاني أشرف غني، الأمم المتحدة و"الشركاء الدوليين"، إلى تكييف رؤيتهم لعملية السلام مع "حقائق جديدة وفصل جديد في العلاقات".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قالت بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان، إن "المبعوثة الأممية ديبورا ليونز عقدت اجتماعًا مع غني لمناقشة عملية السلام الأفغانية".

وأضافت: أن "ليونز أكدت أن بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان بصفتها بعثة مدنية ومحايدة ستواصل مسيرتها مع الشعب الأفغاني، واستعدادها لأداء دور معزز لدعم مفاوضات السلام في البلاد".

وأشارت إلى أن ليونز أطلعت غني على تقرير حول أنشطة الأمم المتحدة الأخيرة في إطار عملية السلام الأفغانية.

ولفتت إلى أن غني أوضح بدوره "أولويات ورؤية الحكومة الأفغانية للسلام مع دخول البلاد مرحلة جديدة وسط انسحاب القوات الأجنبية".

وأشارت إلى أنه "حث الشركاء الدوليين، وخاصة الأمم المتحدة، على تكييف رؤيتهم لعملية السلام مع حقائق جديدة وفصل جديد في العلاقات".

يشار إلي أن الولايات المتحدة شنت "ضربة دقيقة" في أفغانستان، دمرت "صواريخ إضافية" كانت تستهدف مطار قندهار، وفقًا للمتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، سوني ليجيت.

وكان ليجيت قد غرد في وقت سابق بأن مطار قندهار الذي تتمركز فيه بعض القوات الأمريكية "تلقى نيرانًا غير مباشرة بعد ظهر اليوم"، لكنه أضاف أنه "لم يكن هناك إصابات للأفراد أو أضرار بالمعدات".

من جانبه، أوضح مسؤول أمريكي لشبكة CNN، أن الضربات الأمريكية كانت من طائرات مقاتلة متمركزة على متن حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" العاملة في شمال بحر العرب، وكانت موجهة ضد نقاط إطلاق الصواريخ المشتبه بها في الحادث الذي استهدف مطار قندهار.

يشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت رسميًا، السبت، سحب آخر جنودها من أفغانستان.