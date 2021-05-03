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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 3-5-2021

الريال السعودى
الريال السعودى

ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن سعر الريال السعودى اليوم الإثنين الموافق 3-5-2021، ويبحث القارئ المصرى على جوجل عن آخر التحديثات لسعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، لذلك نستعرض كافة التفاصيل عن أسعار الريال السعودي في تقرير يومي، يتضمن الأسعار وفقا لآخر التطورات للسعر المصرفى اليومي. 

يقدم《الدستور》لجميع المواطنين الذين يبحثون عن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى في البنوك، تقريرًا يوميًا يحتوى على كل التفاصيل، ولديكم خلال التقرير التالي جميع أسعار الريال السعودي، في البنوك التالية "البنك الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى cib، والبنك المركزى المصرى، وبنك عوده، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى". 

 

تحديثات سعر الريال السعودى اليوم الإثنين الموافق 3-5-2021

نستعرض لكم كافة أسعار العملة السعودية مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر التطورات في السوق المصرفي، كما هو بالأتي: 

- وصلت العملة السعودية أمام الجنيه المصري في بنك مصر، اليوم الإثنين، عند الشراء ٤.١٥٨ جنيه مصري، وعند البيع ٤.١٨٩١ جنيه مصري. 

- وسجلت العملة السعودية أمام الجنيه المصري في البنك الأهلى المصرى، اليوم الإثنين، عند الشراء ٤.١٥٨ جنيه مصري، عند البيع ٤.١٨٩١ جنيه مصري.

- بلغت العملة السعودية أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولى cib، اليوم الإثنين، عند الشراء ٤.١٥٨ جنيه مصري، عند البيع ٤.١٨٩٣ جنيه مصري. 

- وصلت العملة السعودية أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي، اليوم الإثنين، عند الشراء ٤.٠٩٤٢ جنيه مصري، عند البيع ٤.١٩٤٣ جنيه مصري. 

- سجلت العملة السعودية أمام الجنيه المصري في بنك عوده، اليوم الإثنين، عند الشراء ٤.٢٨٣ جنيه مصري، وعند البيع ٤.٢٥٥٦ جنيه مصري.

- سجلت العملة السعودية أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، عند الشراء ٤.١٦٥٢ جنيه مصري، وعند البيع ٤.١٩٨٧ جنيه مصري. 

- وبلغت العملة السعودية أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، اليوم الإثنين، عند الشراء ٤.١٠١ جنيه مصري، وعند البيع ٤.١٨٩ جنيه مصري. 
 

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