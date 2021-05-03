غرق شابين أثناء الاغتسال فى مياه النيل ببنى سويف

لقي شابان مصرعهما، غرقا، اثناء محاولتهما الاستحمام بنهر النيل أمام كفر ناصر بقرية جزيرة ببا، التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، أثناء محاولتهما الاغتسال بنهر النيل، هربًا من حرارة الجو، وتم انتشال جثة أحدهما وجارٍ البحث عن الآخر.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بغرق شابين أثناء محاولتهما الاغتسال بنهر النيل أمام كفر ناصر بقرية جزيرة ببا، التابعة لدائرة مركز ببا.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ببا الى محل البلاغ، مدعمة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق الشابين "عبدالرحمن.م.ر" و"زياد.ه.ع" يبلغان من العمر 16 عامًا، ومقيمان كفر ناصر بقرية جزيرة ببا، بدائرة المركز.

وتبين أن الشابين قفزا في مياه نهر النيل للاغتسال، هربا من حرارة الجو، أثناء ساعات الصيام إلا أن تيار المياه جرفهما بعيدًا ولم يستطعا مقاومته فاستقرت جثتيهما في قاع النهر حتى لفظ كلا منهما أنفاسه الأخيرة، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة أحدهما، وجارٍ البحث عن الآخر.

وتم نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، وجري اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

السيطرة على مشاجرة بين الباعة الجائلين بمدينة الفشن جنوب بنى سويف

على الجانب الأخر تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الفشن بمحافظة بنى سويف، من السيطرة على مشاجرة بالعصي والطوب بين الباعة الجائلين بميدان مدينة الفشن.

وعلى الفور انتقل المهندس محمود شاهين رئيس مدينة الفشن، والعميد محمود مهني مامور مركز شرطة الفشن، والمقدم أحمد رأفت مفتش المباحث، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن، والنقباء مسعد ذكي وحسين إبراهيم وشريف فارس معاونوا المباحث إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الموقف، وضبط عدد من أطراف المشاجرة.

وتبين من التحريات الأولية التي قادها رجال المباحث، أن سبب المشاجرة يرجع إلى نشوب مشادة كلامية وقعت بين الباعة الجائلين بمدينة الفشن بسبب محاولة كل طرف الاستيلاء على مساحات من الشارع لوضع الفاكهة بها وتدخل على إثرها عدد من أقاربهم لنصرتهم، وتبادل الطرفين الضرب باستخدام العصى والحجارة.

وقام رجال المباحث بإلقاء القبض على عدد من أطراف المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.