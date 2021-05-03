مدحت صالح يتألق فى ليلة رمضانية على مسرح النافورة بالأوبرا (صور)

أحيا مساء أمس الأحد النجم مدحت صالح حفلا غنائيا وسط أجواء رمضانية على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر وبرعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وأحيا مدحت صالح الحفل بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقي الشهير عمرو سليم وفرقته وبدأ الحفل فى التاسعة والنصف مساء وقدمت خلالها عدد كبير من أغنياته الشهير وسط حضور عدد كبير من الجمهور ومنها: "بحلم على قدي، المليونيرات، كوكب تاني، قلب واحد"، إلى جانب مختارات من المؤلفات التراثية التي اشتهر بأدائها.

وفي سياق مختلف حقق مدحت صالح نجاحا كبيرا بأغنية تتر مسلسل "هجمة مرتدة" والذي يخوض بطولته النجم أحمد عز ومعروض ضمن المارثون الرمضاني الحالي.

وتعاون مدحت صالح في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر والمحلن وليد سعد، والموزعان الموسيقيان إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

أبطال وصناع مسلسل هجمة مرتدة

يشار إلى أن مسلسل هجمة مرتدة من الأعمال الملحمية الجديدة في الدراما المصرية يقدم ملفا حديثا من ملفات المخابرات العامة، من بطولة أحمد عز وهند صبري وعدد من النجوم رأسهم القديرة ماجدة زكي، والنجم الكبير صلاح عبد الله والنجم هشام سليم، والفنان نضال الشافعي، ومحمد جمعة، يوسف عثمان، ومحمود البزاوي، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم، وندا موسى وخالد أنور، فيدرا ونور محمود، ومحمد عادل، وهاجر الشرنوبي، مايان السيد.

مسلسل هجمة مرتدة من تأليف السيناريست باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي والمتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض يوميًا على دي إم سي في العاشرة والربع مساءً وبعدها على دي إم سي دراما 4 مرات يوميا.

ويعرض مسلسل هجمة مرتدة يوميا على قناة dmc في الساعة العاشرة وربع مساء، ويعاد في الساعة الثانية عشرة صباحا على dmc دراما، وتدور أحداث العمل حول ملف من ملفات المخابرات المصرية، حرص أفرادها على حماية الدولة وضبط العديد من الجواسيس المهددين أمنها القومي. ويجسد بشخصية أحد العاملين لحساب المخابرات المصرية سيف ويقوم بدوره أحمد عز الذي يعود من العراق لمصر ويتم تجميد عمله من الضابط يحى ويقوم بدوره هشام سليم بسبب أخطائه في العراق وظهر ذلك في الحلقة السابقة من هجمة مرتدة.





حفل مدحت صالح بدار الأوبرا

مدحت صالح

مدحت صالح

مدحت صالح

مدحت صالح

مدحت صالح

مدحت صالح