التهامى والفشنى وطارق يبدعون فى حفل ختام أبوظبى الثقافية

وسط تفاعل كبير من متابعي السوشيال ميديا وجمهور الشيخ محمود التهامي، وعبر الموقع الإلكتروني الخاص بمهرجان أبوظبي والصفحة الرسمية للمهرجان عبر فيسبوك تمت منذ قليل إذاعة العرض الأول ضمن سلسلة الأمسيات الرمضانية للشيخ محمود التهامي "نداء المحبة".

وتضمن العرض من 16 أغنية تعكس جمال اللغة العربية الفصحى، في صيغة ابتكارية معاصرة.

يسعى العمل إلى إبراز الثقافة الروحانية العربية والشرقية والتراث الأصيل بأسلوب حداثي ينسجم مع الثقافات الأخرى بما لا يخل بهويته وأصالته محاورًا الآخر في ثقافته بإبرازالجماليات المشتركة التي تعكس عراقة الماضي وتحافظ على منجز الحاضر للارتقاء بالمستقبل.

وصاحب التهامي المنشدان المعروفان محمد طارق ووائل الفشني، في أداء فني موسيقي يحتفي باللغة العربية وعاءً للتعبير وأداةً خلاقة للإبداع.

جاء ذلك ضمن أعمال التكليف الحصري والإنتاج الخاص، يطلق مهرجان أبوظبي 2021، في دورته الـ18، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن» وبرعاية الشريك الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، سلسلة من الأمسيات الرمضانية، متضمنةً مجموعة فريدة من الفعاليات الفنية الروحانية، التي تبحر بالجمهور في رحلة روحية ثقافية فريدة من التضامن والعمل الجماعي والأمل؛ وذلك عبر منصاته الرقمية وحساباته على مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن الشيخ محمود التهامى، ولد بصعيد مصر والتحق بالأزهر الشريف وتخرج من كلية اللغة العربية، حصل على دبلومة عامة دراسات عليا ثم التمهيدي ماجستير 2003 درس الموسيقى دراسات حرة في الكونسرفتوار. احترف فن الإنشاد وهو في سن الثالثة عشر من عمره، وأحيا العديد من الحفلات في الدول العربية والأوربية.

أسس التهامي أول نقابة للإنشاد في مصر والوطن العربي وأختير نقيباً للمنشدين عام 2014، وقام بتأسيس مدرسة الإنشاد الديني عام 2015، وتعتبر أول مدرسة متخصصة لتعليم فن الإنشاد الديني والابتهالات والتي يقوم الشيخ محمود التهامي بالإشراف عليها وبالتدريس فيها بنفسه.

محمود التهامي ووائل الفشني

محمود التهامي ووائل الفشني