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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 3-5-2021

الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي

تنشر《الدستور》تقريرًا عن سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الإثنين الموافق 3-5-2021، ونقدم لكم جميع أسعار الدرهم الإماراتي في تقرير يومي، يحتوي على آخر تطورات السعر المصرفي للعملة الإماراتية أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، ويحتوي التقرير على أسعار الدرهم الإماراتي، في البنوك التالية: "البنك الأهلى المصرى، والبنك المركزى المصرى، وبنك عوده، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى". 

ويقدم موقع جريدة《الدستور》الإلكتروني، آخر تحديثات أسعار العملة الإماراتية مقابل الجنيه المصري، والذي يمثل بحث يومي من قبل المواطنين على مؤشر البحث جوجل، وخلال التقرير التالي يتعرف القارئ المصري على كل ما هو جديد عن أسعار العملة الإماراتية. 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين الموافق 3-5-2021

- سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصرى "الحكومي"، اليوم الإثنين، سجل عند الشراء ٤.٢٥٣٥ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٨٠٨ جنيه مصري. 

- سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، بلغ عند الشراء ٤.٢٥٢٣ جنيه مصري، وسجل عند البيع ٤.٢٨٧١ جنيه مصري. 

- سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر "الحكومي"، اليوم الإثنين، وصل عند الشراء ٤.٢٥٣٥ جنيه مصري، وسجل عند البيع ٤.٢٧٧٣ جنيه مصري.

- سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبو ظبي، اليوم الإثنين، سجل عند الشراء ٤.٢٥٠٠ جنيه مصري، وبلغ عند البيع  ٤.٢٨٢٨ جنيه مصري. 

- سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية، اليوم الإثنين، سجل عند الشراء ٤.٢٣٦ جنيه مصري، ووصل عند البيع ٤.٢٧٧ جنيه مصري.

- سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده، اليوم الإثنين، سجل عند الشراء ٤.٢٨٣ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٤.٢٥٥٥ جنيه مصري. 

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