سعر الدولار الأمريكى اليوم الإثنين 3-5-2021

يواصل سعر الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية وفقًا للتداولات الصباحية اليوم الإثنين 3-5-2021.

سعر الدولار الأمريكي على المستوى المحلي

حافظ مستوى متوسط سعر الدولار الأمريكي على مستويات أول أمس عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

سعر الدولار الأمريكي علي المستوي العالمي

وعلى صعيد المستوى العالمي سجل الدولار بجلسة أمس موجة صاعدة مع إحجام المستثمرين عن المخاطرة قبيل بيان سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) حسبما نشرت وكالة "رويترز".

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم الإثنين 3-5-2021

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

يتيح البنك الأهلي المصري مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وعن السعر داخل ثاني أكبر بنك حكومي وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على شاشات التداولات اللحظية داخل الفروع إلى مستويات 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وأظهرت التحديثات الاخيرة داخل بنك الإسكندرية أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري المعلن على الموقع الإلكتروني، بلغت مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصرف المتحد

وجاءت اخر التحديثات ببداية التعاملات وصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل بنك المصرف المتحد، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الأفريقي الدولي

وداخل البنك العربي الأفريقي الدولي وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

ووصلت مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المتحد، إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

توقعات المستثمرين

يتوقع المستثمرون أن يحافظ المركزي الأمريكي على السياسات المتعلقة بالتيسير النقدي وأن يؤكد رئيسه جيروم باول على الأرجح رسالته المؤيدة لهذا التوجه.