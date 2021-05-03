الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة القاهرة تعلن إزالة 13 محلًا وكشكًا بمدينة الأمل

إزالة محلًا
إزالة محلًا

بدأت أجهزة المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة في إزالة محال مدينة الأمل، عزبة الهجانة سابقًا، حيث تابع إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال تنفيذ إزالة سوق عشوائي في مدخل المدينة نهاية شارع متولي الشعراوي.

وأوضح نائب المحافظ، في بيان له، أنه تم إزالة لعدد 11 محلًا، وعدد 2 كشك من إجمالي حوالي 52 محلً، مؤكدًا أنه جاري المتابعة لحين الانتهاء من جميع المحال من مدينة الأمل.

وفي وقت سابق، أكدت محافظة القاهرة، أن محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحدًا من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر، حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس، ويبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورًا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات، ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.

ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 مترًا .

وأكد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه سيتم إزالة العقارات بمسار محور الوفاء والأمل "شينزو آبي"، المار بمدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقًا"، ضمن المرحلة الثانية، حيث بلغ ما تم إزالته في المرحلة الثانية 102 عقار، وتسكين 257 أسرة بمساكن مدينة المحروسة بالسلام.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه جاري الانتهاء من تنفيذ إزالات المرحلة الثانية للعقارات داخل مدينة الأمل، لتنفيذ محور شينزو آبى، والذى يربط مدينة نصر بطريق السويس، ويتم تنفيذه بطول 2 كم تقريبًا، وإزالة التعارضات بمسار المحور، وتسليم السكان وحدات مفروشة بالكامل.

عزبة الهجانة سابقا محور شينرو آبي محافظة القاهرة

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