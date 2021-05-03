الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القبض على 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بكفر الزيات

مشاجرة
مشاجرة

شهدت قرية الدلجمون بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية مشاجرة بالأسلحة البيضاء والسيوف؛ بسبب الخلاف على ركنة دراجة بخارية أمام كافية.

تلقي اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات بورود بلاغًا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء والسيوف بقرية الدلجمون بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وكشفت التحريات أن المتهمين نشبت بينهم مشاجرة؛ بسبب ركنة دراجة بخارية أمام كافية يملكها أحد أطراف المشاجرة، مما دفعهم للتشاجر وقطع الطريق ومنع الأهالي من المرور، مما آثار الذعر بين سكان المنطقة.

وتمت مطاردة المتهمين الذين فروا هاربين فور مشاهدتهم القوة الأمنية بقيادة الرائد أحمد شيحة معاون مباحث مركز شرطة كفرالزيات، ليتم القبض على 6 من المتهمين وبحوزتهم عددًا من الأسلحة البيضاء، وحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة التي أمرت بحجزهم، لحين ورود التحريات، وباشرت التحقيق. 

قرية الدلجمون مشاجرة بالأسلحة البيضاء السيوف دراجة بخارية محافظة الغربية

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