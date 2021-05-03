الحماية المدنية ببورسعيد: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شم النسيم

دفعت إدارة الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، بعدد من سيارات الإطفاء في شوارع وأحياء المحافظة، وذلك لمواجهة ظاهرة إشعال الحرائق احتفالًا بليلة شم النسيم.

وكشف المقدم هاني المهدي، رئيس وحدة الإطفاء، عن رفع درجة الاستعداد القصوى للسيطرة على أي حرائق بالمحافظة، حفاظًا على حياة المواطنين في ظل تواجد شبكات الغاز الطبيعي، ولم تتلق الحماية المدنية أي بلاغات خلال الاحتفالات، في ظل تواجد مكثف لرجال الحماية المدنية.

من جانبها، شنت أقسام الشرطة التابعة لمديرية أمن بورسعيد دوريات أمنية مكثفة في شوارع المحافظة، وذلك للوقوف أي محاولات من شأنها إشعال حرائق تهدد استقرار المواطنين، وتسبب الذعر.

من وواصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، حملاتها المكبرة لمصادرة إطارات السيارات المستعملة، وذلك لعدم استخدامها في إشعال الحرائق، لخطورة ذلك على خطوط الغاز الطبيعي.

وفي وقت سابق، أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية بدأت اليوم فى تنفيذ قرار إغلاق كافة الحدائق والمتنزهات، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، ومنع الازدحام والتكدس بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس.

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بتجنب الازدحام والتجمعات خلال أعياد شم النسيم، وذلك حرصا على السلامة العامة، مشددا على أهمية تعاون المواطن مع الأجهزة التنفيذية والأمنية للخروج من هذه المرحلة بسلام.