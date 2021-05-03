فايزر تشحن 4.5 مليون جرعة لقاح إلى جنوب أفريقيا

أعلنت شركة فايزر أنها ستشحن 4.5 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا (كوفيد19-) إلى جنوب أفريقيا بحلول يونيو لمساعدة الدولة على تكثيف حملة التلقيح.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الصحة الجنوب أفريقي زويلي مكيزي قوله في بيان إن أول 325260 جرعة ستصل مساء اليوم بالتوقيت المحلى لجنوب أفريقيا.

وتتوقع الحكومة أيضًا أن تطلق شركة جونسون آند جونسون مخزونًا من مصنع "أسبن فارماكير هولدنجز" في البلاد بحلول منتصف مايو الجاري بعد عملية التحقق مع المنظمين، وفقًا للبيان.

ويقوم مصنع "أسبن" بتصنيع لقاحات جونسون آند جونسون بموجب ترخيص وتتأخر جنوب أفريقيا، وهي الدولة الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا في قارة أفريقيا عن نظرائها في الأسواق الناشئة في التطعيمات.

وقد أوقفت جنوب أفريقيا لقاحات جونسون آند جونسون بعدما طالبت وكالات الصحة الشهر

الماضي بتعليقها في الولايات المتحدة.

ويعد لقاح جونسون آند جونسون عنصرا أساسيا في خطة التطعيم بجنوب إفريقيا حيث استخدمت اللقاح بالفعل لتلقيح العاملين في المجال الصحيين، مع عدم وجود تقارير عن تأثيرات ضارة.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.