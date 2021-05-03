«الإعلاميين»: لم نرصد مخالفات فى البرامج خلال رمضان

أعلنت نقابة الإعلاميين رصدها التزام مقدمي البرامج خلال شهر رمضان بالضوابط والمواثيق المعلنة من قبل النقابة.

وقالت النقابة، في بيان لها، "لم نرصد مخالفات في البرامج خلال الشهر الكريم حتى الآن، لدينا مرصد يتابع نحو 57 شاشة تليفزيونية ومحطة إذاعية ويقدم تقارير متابعة تؤكد الالتزام بالمعايير والضوابط ومواثيق الشرف".

وسبق أن نظم المجلس الأعلى للإعلام لقاءً مفتوحًا مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، ووجه الدعوة إلى كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين، لحضور اللقاء، وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو.

وحضر اللقاء الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس الإدارة بمؤسسة "الدستور"، وعدد من كبار الصحفيين والإعلاميين وأعضاء المجلس الأعلى للاعلام.

وحضر نشأت الديهي، عضو المجلس وعزة مصطفى رئيس لجنة الدراما بالمجلس، بجانب عدد من رؤساء التحرير والقيادات التحريرية بالصحف القومية والخاصة، منهم عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام.

وتحدثت الوزيرة، خلال الجلسة، حول وعي الأسرة المصرية ومبادرة "حياة كريمة" وتدير حوارًا مفتوحًا تجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.

وسبق أن التقى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب، للإعداد لأول دورة تدريبية للقيادات الشابة من الصحفيين والإعلاميين، وإعلان شروط وقواعد الاختيار عقب انتهاء شهر رمضان.

كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، تخصيص الفترة من 23 حتى 30 مايو المُقبِل كمهلة أخيرة لقبول طلبات توفيق الأوضاع بالنسبة للصحف والقنوات والمواقع الإخبارية.

وأوضح أن تقديم طلبات توفيق الأوضاع سيتم يوميًا خلال الفترة المذكورة من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 ظهرًا بمقر المجلس بماسبيرو.

يأتى ذلك تنفيذًا للقانون رقم 180 لسنة 2018، حيث تنص المادة السادسة منه على عدم جواز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن.