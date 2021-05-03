حملة لإزالة تعديات وإشغالات الباعة الجائلين بشارع الجلاء فى المنصورة

شنت رئاسة حي غرب المنصورة حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالشوارع الكائنة بنطاق الحي والتي تعوق حركة المارة و السيارات.. تنفيذًا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.



قاد الحملة محمد عبدالباقي رئيس حي غرب المنصورة وكريمة صديق عبد الغفار نائب رئيس حي غرب المنصورة، ومحمد الدسوقي عوض سكرتير عام حي غرب المنصورة، ومسئولي الإشغالات والايرادات، والبيئة بحي غرب، وشملت الحملة منطقة شارع الجلاء، حيث تم رفع تعديات المحلات والباعة الجائلين، والتأكد من إلتزام المحلات بمواعيد الغلق التي أقرتها الدولة كإجراء احترازي ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وألتقى محمد عبدالباقي رئيس حي غرب المنصورة خلال جولته عددًا من المواطنين، وناشدهم ضرورة الإلتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التى تؤكد على الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامتهم وذويهم، مؤكدًا أن النجاح فى مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، والإلتزام بالإجراءات الوقائية.

وأضاف لن نسمح بأى تراخ أو استثناءات في رفع كافة أشكال التعديات الكائنة بالحي، لافتًا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسؤولية حتى انتهاء الأزمة.



وشدد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على ضرورة تكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، في إطار الحفاظ على النسق الحضاري ومنع أي مظاهر عشوائية، وحتى يستشعر المواطن بالفارق.



كما شدد على ضرورة التأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة خلال أعياد شم النسيم، ولرفع كافة التعديات والإشغالات بالشوارع الكائنة بنطاق الحى والتى تعوق حركة المارة، ولمتابعة مدى إلتزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية، فضلاً عن التأٔكد من التزام المواطنين بالقرارات التى أقرتها الدولة للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

رئيس حى غرب

رئيس حى غرب

رئيس حى غرب

رئيس حى غرب

رئيس حى غرب