سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين الموافق 3-5-2021

يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين الموافق ٣-٥-٢٠٢١، ونستعرض يوميا تقرير عن حالة أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، وهي "البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي cib، والبنك المركزي المصري، وبنك عودة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي".

أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، تمثل اهتماما لدى القارىء المصري، ومصدر بحث على مؤشر جوجل، يوميا، حيث تتباين أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية، بحسب سعر الصرف اليومي.

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين الموافق ٣-٥-٢٠٢١

لديكم خلال التقرير التالي جميع أسعار الدينار الكويتي، اليوم الإثنين، في العديد من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، كما هو موضح بالتالي:

- سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، اليوم الإثنين، عند الشراء ٤٩.٠٤٣٣ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٥٢.١٩٢٧ جنيه مصري.

- بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib، اليوم الإثنين، عند الشراء ٤٩.٠٣٤١ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٥٢.٢١٨٧ جنيه مصري.

- سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، اليوم الإثنين، عند الشراء ٤٩.٠٣٤١ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٥٢.١٩٢٧ جنيه مصري.

- وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في عودة، اليوم الإثنين، عند الشراء ٥١.٩٠١ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٥٢.٣٠٦١ جنيه مصري.

- بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك ابو ظبي، اليوم الاثنين، عند الشراء ٤٨.٤٨٤٠ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٥٢.٢١٥٨ جنيه مصري.

- سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، اليوم الاثنين، عند الشراء ٤٩.٠٨ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٥٢.١٤٩ جنيه مصري.

- وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عند الشراء ٥١.٧٨٩٨ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٥٢.٣٣٨٩ جنيه مصري.

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق، كافة تفاصيل اسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، ويتعرف المواطنين على اسعار العملات الأجنبية من خلال التقارير اليومية الذي تنشر على موقع《الدستور》، والذي تتضمن كافة المعلومات عن اسعار الدينار الكويتي، واسعار الريال السعودي، واسعار الدرهم الإماراتي، واسعار الدولار الأمريكى، واسعار اليورو الأوروبي، وذلك وفقا لأخر التحديثات داخل البنوك المصرية.