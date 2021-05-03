محافظ القاهرة: الدولة ستطبق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم لمواجهة كورونا

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين.



جاء ذلك خلال ترأس المحافظ لحملة مكبرة لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء باستمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايدًا متسارعًا فى تسجيل أعداد المصابين بهذا الفيروس.

وقد بدأت الحملة المكبرة بالمنطقة الشرقية بأحياء مصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر حيث تم غلق مقهى مخالف بمنطقة شيراتون وتم تحرير محاضر عدم ارتداء كمامات ومحاضر تقديم شيشة ثم انتقلت الحملة إلى مجمع كافيهات بمساكن صقر قريش بشيراتون حيث تم ضبط عدد من الشيش وأجولة الفحم وتم تحرير محاضر غلق ومحاضر عدم إرتداء كمامات ومحاضر عدم التزام بالسعة المقررة بـ٥٠%، كما تم إزالة تعديات المقاهي على الممرات السكنية بين العقارات بمساكن صقر قريش والتي تعوق حركة المواطنين، ثم توجهت الحملة إلى أحد المخازن بالمنطقة والتي يقوم صاحبها باستغلالها كمكان لإعداد وتوزيع الشيش على المقاهي المجاورة.

وأصدر المحافظ قرارًا بالغلق الفوري للمخزن ومصادرة الشيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبه لمخالفته الإجراءات الاحترازية.



كما قامت الحملة بضبط مقهى يغلق شارع عثمان عبد الحفيظ مع أحمد قنديل بمدينة نصر وتم على الفور تشميع المقهى ورفع الإشغالات وتحرير المحاضر اللازمة وفتح الشارع.



وطالب محافظ القاهرة المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامتهم، كما طالب أصحاب المقاهي والكافيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن الجولة التي تمت الليلة هي واحدة من العديد من الجولات التى تتم في كافة الأحياء في نفس التوقيت على مدار أيام الاسبوع وغير مقتصرة على أيام الاجازات والأعياد فقط حرصا على صحة المواطنين.



وأضاف اللواء خالد عبد العال أنه تم الليلة على مستوى المحافظة مصادرة ٤ آلاف شيشة وتحرير ١٤٥ محضر غلق مقهى مخالف، كما تم تحرير ٧٥٠ محضر عدم ارتداء كمامات وإزالة عدد من الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية.



وأكد أن الحملات يتم متابعتها بصفة مستمرة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى .



وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فوري مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.



وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة إلتزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.



وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الإحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة حرصًا على صحة المواطنين.

محافظ القاهرة في جولة ليلية

محافظ القاهرة في جولة ليلية

محافظ القاهرة في جولة ليلية

محافظ القاهرة في جولة ليلية

محافظ القاهرة في جولة ليلية

محافظ القاهرة في جولة ليلية

محافظ القاهرة في جولة ليلية

محافظ القاهرة في جولة ليلية

محافظ القاهرة في جولة ليلية

محافظ القاهرة في جولة ليلية

محافظ القاهرة في جولة ليلية

محافظ القاهرة في جولة ليلية

محافظ القاهرة في جولة ليلية

محافظ القاهرة في جولة ليلية