الأمن العراقى يعتقل إرهابيين اثنين من المختصين بإيواء عناصر تنظيم داعش

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اعتقال إرهابيين اثنين من المختصين بإيواء عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن المعتقلين الاثنين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام الإرهاب وجرى تسليمهما للجهات المختصة.

وعلى صعيد آخر، أفاد مصدر عراقي، يوم السبت الماضي، بمقتل 18 من عناصر الأمن في مواجهات مع داعش جنوب أربيل، وفقًا لما أوردته قناة "العربية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن خططها الأمنية في محافظة ديالى بعد الخرق الأمني الذي حدث في منطقة الجيزاني.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي: "إنه بعد الخرق الأمني الذي حدث في منطقة الجيزاني، وجه القائد العام للقوات المسلحة، بإرسال لجنة عالية المستوى برئاسة وزير الداخلية، وضمت كلّا من مستشار الأمن الوطني ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية وقائد قوات الرد السريع وكبار الضباط والقادة الى محافظة ديالى للاطلاع على ما حصل من خرق أمني"، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضخ "الخفاجى" أنه تم اتخاذ عدة قرارات، منها إعادة خطة الانفتاح للقطعات العسكرية المتمثلة بقوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، والجهد الهندسي الكبير الذي تقوم به هذه القطعات، وكذلك قيادة عمليات ديالى من خلال فتح عدد من الطرق في مناطق متروكة بجانب نهر خريسان.

وأكد "الخفاجى" أن هذه المناطق مهمة جدًا لتبادل الرؤية، وكذلك لتمكين وقطع طرق الإمداد والتسلل للإرهابيين بالضفة الأخرى لنهر خريسان، مشددًا على أن انتشارًا وانفتاحًا جديدًا وعملًا كبيرًا قامت به القوات الأمنية العراقية، مما أدى الى إحاطة المناطق التي يعتقد بأنها مناطق قلقة، ومن الممكن أن تؤثر على الأمن بالنسبة لمنطقة أبي صيدا.