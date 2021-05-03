الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس اليوم فى مصر الإثنين 3-5-2021

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يرصد المواطن المصري دائمًا وبشكل يومي حالة الطقس في مصر ولمعرفة ذلك يبحث من خلال موقع البحث العالمي جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم في مصر.

 

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها لمتابعيها حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 3-5-2021، وفقًا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية في التقرير التالي :-

 

حالة الطقس اليوم في مصر الاثنين 3-5-2021 

 

وتسود سماء مصر بطقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، فيما يسود الطقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية
حالة البحر 
حالة الرياح

 

وتنشط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 

حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
 

حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 3-5-2021 

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

 

العظمى الصغرى
القاهرة 39 22 - الإسكندرية 33 20 - وادي النطرون 35 21 - طنطا 37 21 - شبين الكوم 37 21 - دمنهور 35 21 - بلطيم 32 20 - مطروح 32 20 - السلوم 36 20 - سيوة 40 23 - بورسعيد 33 20 - دمياط 33 20 - الزقازيق 39 22 - المنصورة 38 21 - الإسماعيلية 39 22 - السويس 39 22 - العريش 32 20 - رفح 32 20 - رأس سدر 37 23 - نخل 36 18 - نويبع 37 26).

 

(طابا 35 24 - كاترين 33 17 - الطور 37 23 - شرم الشيخ 38 26 - الغردقة 38 26 - مرسى علم 35 24 - الفيوم 39 22 - بنى سويف 39 22 - المنيا 39 22 - أسيوط 41 22 - سوهاج 41 23 - قنا 42 25 - الأقصر 42 26 - أسوان 42 27 - إدفو 43 26 - أبوسمبل 43 25 - الوادي الجديد 41 25 - شلاتين 37 25 - أبو رماد 37 26 - حلايب 35 25 - رأس حدربة 36 24).

الظواهر الجوية حالة البحر حالة الرياح حالة الطقس اليوم في مصر الاثنين 3-5-2021 حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم في مصر درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر درجات الحرارة المتوقعة العظمى الصغرى

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