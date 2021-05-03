حالة الطقس اليوم فى مصر الإثنين 3-5-2021

يرصد المواطن المصري دائمًا وبشكل يومي حالة الطقس في مصر ولمعرفة ذلك يبحث من خلال موقع البحث العالمي جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم في مصر.

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها لمتابعيها حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 3-5-2021، وفقًا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية في التقرير التالي :-

حالة الطقس اليوم في مصر الاثنين 3-5-2021

وتسود سماء مصر بطقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، فيما يسود الطقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية

حالة البحر

حالة الرياح

وتنشط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.



حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 3-5-2021

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 39 22 - الإسكندرية 33 20 - وادي النطرون 35 21 - طنطا 37 21 - شبين الكوم 37 21 - دمنهور 35 21 - بلطيم 32 20 - مطروح 32 20 - السلوم 36 20 - سيوة 40 23 - بورسعيد 33 20 - دمياط 33 20 - الزقازيق 39 22 - المنصورة 38 21 - الإسماعيلية 39 22 - السويس 39 22 - العريش 32 20 - رفح 32 20 - رأس سدر 37 23 - نخل 36 18 - نويبع 37 26).

(طابا 35 24 - كاترين 33 17 - الطور 37 23 - شرم الشيخ 38 26 - الغردقة 38 26 - مرسى علم 35 24 - الفيوم 39 22 - بنى سويف 39 22 - المنيا 39 22 - أسيوط 41 22 - سوهاج 41 23 - قنا 42 25 - الأقصر 42 26 - أسوان 42 27 - إدفو 43 26 - أبوسمبل 43 25 - الوادي الجديد 41 25 - شلاتين 37 25 - أبو رماد 37 26 - حلايب 35 25 - رأس حدربة 36 24).