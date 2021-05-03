يبحث الكثير من محبي الطبيعة وما وراء الطبيعة أيضًا عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 نايل سات، بعد الاعلان عن تغير الترددات القديمة الي الجديدة مع بداية الشهر الحالي "مايو"، وتعتبر محط أنظار العالم بأكمله حيث إنها تعرض برامج عن الطائرات و الكوارث الجوية، بالإضافة إلى برامج عن الحضارات التاريخية وتفاصيلها وبرامج عن المخدرات ومن عقوباتها وبرامج عن مساجين في قضايا غامضة يحكون قصتهم.



وننشر لكم في الدستور في ضوء خداتها المتنوعة اليوم الاثنين 3-5-2021، تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 نايل سات ؛ حيث تعتبر هذة القناة من أفضل القنوات الثقافية التي تبث محتوياتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، .



ومن أهم البرامج التي تقدمها قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 نايل سات



1 - أعقد الإصلاحات :

يقدم الحلول التي يتطلبها إصلاح بعض من أكبر الآلات في العالم.

2 - هندسة عبقرية

3 - أيام عصيبة على كوكب الأرض :

يضطر العلماء والمحققون البحث عن حلول جذرية حيث ظهرت أحداث ومعضلات مشتتة من أعماق مخزون العالم للمياه.

4 - أساطير العالم الجليدي:

دخول حصري للقوارب والمنقذين، وهم يتحدون المياه المليئة بالبكتيريا ويصارعون باستماتة لإنقاذ الحيوانات المحتضرة تحت الحراسة العسكرية.

5 - عمليات نقل عملاقة:

سباق الناقلات العملاقة مع الزمن لتسليم العمل في الموعد المحدد.

6 - صنارة الصيد:

صيد أسماك صعب اصطيادها، ومع الأخطار التي حدثت للصيادين وقت اصطيادها.

7 - أبوكالبيس:

الحرب العالمية الثانية : برنامج وثائقي بالألوان من ستة أجزاء عن الحرب العالمية الثانية.



تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 نايل سات

يمكنك الآن استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بجودة HD من خلال التردد التالي:-

القمر الصناعي النايل سات

التردد 12467

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح : 2/3



القمر الصناعي النايل سات

التردد 12091

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح : 8/9

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 نايل سات

يمكنك الآن استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بجودة CD من خلال التردد التالي:-



القمر الصناعي النايل سات

التردد 11804

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح : 3/4



القمر الصناعي النايل سات

التردد 12226

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح : 3/4