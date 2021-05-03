بعد ظهوره بالحلقة 20 من الاختيار.. خالد محروس: لسه بعيط من ردود فعل الناس

عبر الفنان خالد محروس عن سعادته بالظهور في الحلقة العشرين من مسلسل الاختيار الجزء الثاني والذي يعرض يوميًا في السباق الرمضاني الحالي، مشيرًا إلي أن ظهوره كضيف شرف في العمل هو شرف له ولأي ممثل يشارك في العمل العظيم.



وأضاف محروس، في تصريحات لجريدة الدستور اليوم الإثنين أن هناك ردود فعل قوية تلقاها بعد الظهور في المسلسل معبر عن سعادته بالعمل مع المخرج بيتر ميمي والوقوف مع الفنانين كريم عبدالعزيز والفنان أحمد مكي والفنانة إنجي المقدم؛ مؤكدًا أنه منذ انتهاء عرض الحلقة وجاءت له ردود الفعل والاتصالات لم يتمالك نفسه من البكاء قائلًا: "لسه بعيط من ردود فعل الناس؛ دموعي مش عايزة تقف".



واختتم قائلًا: "قابلت الدكتور بيتر ميمي المخرج وتحدث معي حول المشاهدين اللذان أزهر بهما في المسلسل ووافقت علي الفور؛ وأنا أحمد الله على رد فعل الناس".



وكشفت الحلقة العشرين من المسلسل عن تعرض نادية - الشخصية التي تقدمها الفنانة إنجي المقدم زوجة زكريا الشخصية التي يقدمها الفنان كريم عبدالعزيز - للإصابة بالسرطان بينما ذهبوا إلي الطبيب الشخصية التي يقدمها الفنان خالد محروس والذي إكتشف المرض لتجمعه بإبطال العمل مشهدين.



وموعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 في رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء؛ فيما يعرض على قناة أبو ظبي الساعة 11 مساء، وقناة ART حكايات الساعة 11 مساء، والإعادة 7 صباحا و3 مساء اليوم التالى.



تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان في مصر، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهما العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب.



مسلسل الاختيار 2 تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، وإياد نصار، وبشرى، وإنجي المقدم، وهادي الجيار، وسامح الصريطي، وأحمد شاكر عبد اللطيف.. ويشارك بالمسلسل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وأشرف عبد الباقي، ونضال الشافعي، ومحمد فراج، وبيومي فؤاد.