تعرف على مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 والقنوات الناقلة

تقدم 《الدستور》مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 والقنوات الناقلة، ونستعرض لكم خلال التقرير كافة مواعيد عرض المسلسل في العديد من القنوات، حيث حقق مسلسل كوفيد ٢٥، نسبة مشاهدة ضخمة منذ إذاعة الحلقة الأولى للمسلسل، في مصر والوطن العربي، وتدور أحداث المسلسل عن وباء فيروس كورونا المنتشر في معظم دول العالم.

مسلسل كوفيد ٢٥، جذب العديد من المشاهدين في ظل عرض المسلسلات المتعددة في شهر رمضان، وأبرز القنوات الناقلة لمسلسل كوفيد ٢٥، هي الاون تي في، والحياة، والقناة الأولى، وقناة روتانا الخليجية، والمسلسل بطولة يوسف الشريف، وبمشاركة عدد من الفنانين احمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيرى، ومحمد عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد، وتأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد جلال.

مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 والقنوات الناقلة

لديكم خلال التقرير التالي كافة المعلومات عن مواعيد عرض مسلسل كوفيد ٢٥، بطولة يوسف الشريف، والقنوات الناقلة، كما هو موضح بالتالي:

القنوات الناقلة لمسلسل كوفيد ٢٥

- يذاع المسلسل على قناة الأون تي في، الساعة ١٢:٣٠ بعد منتصف الليل، ويعاد الساعة ٧ صباحًا، وأيضًا الساعة ١١:٣٠ صباحا.

- يذاع المسلسل على قناة الاون دراما، الساعة ٢ مساء، ويعاد الساعة ٩ صباحًا، ويعاد الساعة ٦:٣٠ صباحًا.

- يذاع المسلسل على قناة الحياة مسلسلات، الساعة ٨ مساء، ويعاد الساعة ٤ صباحًا، وأيضا الساعة ٧:٣٠ صباحا، وأيضا الساعة ٣ مساء في اليوم التالي.

- يذاع المسلسل على القناة الأولى الساعة ٧:٤٥ مساء، ويعاد ٢ صباحا، وأيضا يعاد ١٠ صباحا.

- يذاع المسلسل على قناة روتانا خليجية، الساعة ٩ مساء، والإعادة الساعة ٩:٣٠ صباحا.

قدمنا لكم داخل التقرير السابق كافة التفاصيل عن مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25، والقنوات الناقلة للمسلسل، وهي قناة الاون تي في، وقناة الاون دراما، وقناة الحياة، والقناة الأولى، وقناة روتانا خليجية، وحقق المسلسل مشاهدات ضخمة في ظل عرض العدبد من المسلسلات في شهر رمضان، وتدور أحداث المسلسل عن فيروس كورونا المستجد، الذي تعانى منه معظم الدول على مستوي العالم، والذي أدي إلى وقوع العديد من الوفيات الهائلة في معظم الدول.