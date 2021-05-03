الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تطوير 10 مكاتب تموينية بمركز دسوق فى كفر الشيخ

تطوير مكتب دسوق
تطوير مكتب دسوق

أعلن أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفرالشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أصدر توجيهاته بتطوير مكتب تموين بندر دسوق، ضمن تطوير المكاتب التموينية بالمدن المختلفة بدائرة المحافظة، حيث يتم تطوير 10 مكاتب تموينية بمدن مختلفة، وذلك في إطار توقيع بروتوكول بين وزارة التموين ووزارة الإنتاج الحربي لتطوير المكاتب التموينية.

وأوضح المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، وجه رئيس مركز ومدينة دسوق، بتوفير مكان يمكن تحويله وتطويره إلى مركز خدمة مطور لخدمة أهالي بندر ومركز دسوق، لافتًا أن تطوير هذه المكاتب يساهم في تقصير الوقت بشكل كبير، وإنهاء الطوابير وتسهيل حصول المواطنين علي الخدمات المطلوبة، سواء استخراج بطاقات بدل فاقد، أو تالف، أو بطاقات تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار المتحدث الرسمي للمحافظة، إلى أنه تم تطوير مركز خدمة مواطنين بندر دسوق بجوار موقف الأرياف العمارات التابعة للوحدة المحلية، والذى يحتوى على 6 منافذ أو شبابيك لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين، وسيتم تشغيله خلال الأسبوع القادم فور الانتهاء من بعض التجهيزات، تحت إشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ.

 وأكد أنه تم تحديد 9 مكاتب تصلح للتطوير من حيث المساحة والارتفاع بـ 9 مدن مختلفة بدائرة المحافظة، ليكون إجمالي مراكز الخدمة المطورة بدائرة المحافظة  10 مراكز خدمة تضُم  56  منفذًا أو شباكًا وهم؛ "مركز خدمة فوه، مركز خدمة بندر دسوق، مركز خدمة شباس عمير، مركز خدمة الحمراوى، مركز خدمة سيدى غازى، مركز خدمة بندر كفر الشيخ، مركز خدمة الحدادى، مركز خدمة  بندر بلطيم، مركز خدمة بندر  الحامول، مركز خدمة بندر بيلا "، لافتًا أن تطوير هذه المكاتب يتم من الناحية التكنولوجية والإنشائية.

دسوق كفر الشيخ مكتب تموين تطوير المحافظ

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