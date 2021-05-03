بالصلصال الحرارى.. «هبة» تبدع فى تجسيد الفسيخ والرنجة خلال عيد «شم النسيم»

قررت الفتاة الثلاثينية تحتفل بعيد "شم النسيم" على طراز خاص، وتجسد من الصلصال الحراري الفسيخ والرنجة والبصل والبيض الملون، وتهنئ المصريين؛ لأنهم لم يتمكنوا من تناولها في شهر رمضان الكريم.

"هبة عتمان"، ذات الـ٣٠ عامًا، القاطنة في بورسعيد، لكنها تقيم بالسعودية حاليًا، تخرجت من كلية الإدارة والحاسب الآلي جامعة بورسعيد، تقول لـ"الدستور": "بحب شغل الهاند ميد جدًا، ولقيت نفسي أكثر في مجال الصلصال حراري عشان نقدر نشكل بيه أي حاجة وكل حاجة، وبحب أربط شغلي للمصغرات بالمناسبات الشعبية".

الفسيخ والرنجة في عيد شم النسيم 2021

وقامت "هبة"، بعمل طبلية شعبية عليها كل طعام "شم النسيم" والمقبلات، ونشرتها على السوشيال ميديا لتهنئهم، ونالت إعجاب الجميع.

تعلمت "هبة"، فن تشكيل الصلصال الحراري من خلال مشاهدة الفيديوهات عبر اليوتيوب، وبدأت تطور ذاتها بمشاهدة فيديوهات للأجانب، وتسعى دائمًا لتطوير ذاتها وإثبات نفسها في الفن التشكيلي، متمنية أن يصبح لديها جاليري، وتشتهر في مجال الصلصال الحراري، ولاسيما أن الصلصال الحراري (polymer clay) هو شبيه بالصلصال العادي، مع بعض الفروق.

ويعد الصلصال الحراري أحد أهم وأشهر الصناعات اليدوية التي تتميز بسهولتها وخامتها البسيطة، وهو نوع من العجائن التي يسهل تلوينها وتشكيلها للعديد من الأشكال، مثل: الورود أو مجسمات الدمى الصغيرة، كما يمكن استخدامها في التحلي بإكسسوارات مميزة أو في تصنيع ميداليات عصرية.

وسُميت هذه العجينة بالصلصال الحراري؛ لأنها تحتاج إلى التعرض إلى الحرارة كإحدى خطوات إعدادها حتى تتصلب، كما أطلق عليها أيضا تسمية طين البوليمر أو الفيمو، الصلصال الحراري يمكن صناعته في المنزل بمواد متاحة للغاية في أي مطبخ.

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الفسيخ والرنجة في عيد شم النسيم 2

الفسيخ والرنجة في عيد شم النسيم 4

الفسيخ والرنجة في عيد شم النسيم 6

الفسيخ والرنجة في عيد شم النسيم 7

الفسيخ والرنجة في عيد شم النسيم 8